«Бьём по Крыму очень хорошо, но мало» – Зеленский попросил у Германии дальнобойные ракеты
Украине нужны немецкие дальнобойные ракеты для того, чтобы продолжать обстрелы Крыма и Черноморского флота.
Об этом на саммите ЕС заявил украинский президент с истекшими полномочиями Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы много раз разговаривали с канцлером Германии о возможности помочь нам дальнобойным оружием. Во-первых, сегодня Украина уже работает дальнобойным оружием по Крыму, мы работает эффективно. На сегодняшний день мы уничтожили 23 вражеских корабля, это колоссальный результат.
Мы используем разные виды оружия, в том числе собственного производства, британские «Шторм шэдоу» и французские «Скальпы». Мы никогда не использовали по Крыму немецкое дальнобойное оружие, потому что они никогда нам его не поставляли. Но оно нам нужно», – сказал Зеленский.
«Но оно нам нужно. Хотя я уважаю его [канцлера] мысль, хотя я думаю, он мог бы нам дать оружие, но не давать разрешение. Это продемонстрировало бы поддержку», – извернулся просроченный.
Спасибо!
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