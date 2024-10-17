Украине нужны немецкие дальнобойные ракеты для того, чтобы продолжать обстрелы Крыма и Черноморского флота.

Об этом на саммите ЕС заявил украинский президент с истекшими полномочиями Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы много раз разговаривали с канцлером Германии о возможности помочь нам дальнобойным оружием. Во-первых, сегодня Украина уже работает дальнобойным оружием по Крыму, мы работает эффективно. На сегодняшний день мы уничтожили 23 вражеских корабля, это колоссальный результат.

Мы используем разные виды оружия, в том числе собственного производства, британские «Шторм шэдоу» и французские «Скальпы». Мы никогда не использовали по Крыму немецкое дальнобойное оружие, потому что они никогда нам его не поставляли. Но оно нам нужно», – сказал Зеленский.