«Бьём по Крыму очень хорошо, но мало» – Зеленский попросил у Германии дальнобойные ракеты

Константин Серпилин.  
17.10.2024 18:33
  (Мск) , Брюссель
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Крым, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Украине нужны немецкие дальнобойные ракеты для того, чтобы продолжать обстрелы Крыма и Черноморского флота.

Об этом на саммите ЕС заявил украинский президент с истекшими полномочиями Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужны немецкие дальнобойные ракеты для того, чтобы продолжать обстрелы Крыма и Черноморского флота....

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«Мы много раз разговаривали с канцлером Германии о возможности помочь нам дальнобойным оружием. Во-первых, сегодня Украина уже работает дальнобойным оружием по Крыму, мы работает эффективно. На сегодняшний день мы уничтожили 23 вражеских корабля, это колоссальный результат.

Мы используем разные виды оружия, в том числе собственного производства, британские «Шторм шэдоу» и французские «Скальпы». Мы никогда не использовали по Крыму немецкое дальнобойное оружие, потому что они никогда нам его не поставляли. Но оно нам нужно», – сказал Зеленский.

«Но оно нам нужно. Хотя я уважаю его [канцлера] мысль, хотя я думаю, он мог бы нам дать оружие, но не давать разрешение. Это продемонстрировало бы поддержку», – извернулся просроченный.

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