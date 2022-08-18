Бьём поляков уже на Херсонщине – экс-премьер-министр ДНР

18.08.2022  23:19 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Польша, Россия, Спецоперация, Украина, Херсон
Новости Украины

СВО стала здоровой ответной реакцией на попытку враждебных стран НАТО воспользоваться Украиной в качестве инструмента геополитического раскола и ликвидации РФ как единого суверенного государства.

Об этом в интервью крымско-татарской общественнице и писателю Диане Кади рассказал депутат Госдумы РФ, бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

СВО стала здоровой ответной реакцией на попытку враждебных стран НАТО воспользоваться Украиной в качестве...

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«Спецоперация спецоперацией, но против нас ведется война. И не мы эту войну развязали. Я напоминаю, что все началось в 2014 г. с вооруженного переворота, который произошел на территории Украины. Как вы думаете, у нас что, были планы какие-то по этому поводу? Уверяю, не было. Как участник событий 2014 г. могу сказать, что ни у кого никаких планов не было – ни у государства, ни у частных лиц. И все это было реакцией на ситуацию превращения Украины в колонию Запада и выстраивания им из Украины оружия против России.

С тех пор эта ситуация с 2014 г. длится, идет – просто развилась в нынешнее серьезное вооруженное противостояние. Не мы начинали. Они против нас воюют. Мы для них представляем угрозу. Как только Россия претендует на то, чтобы быть сильным и независимым государством, тут же она представляет угрозу коллективному Западу. Какая страна на данный момент Западом руководит – не так важно. Запад ощущает Россию как угрозу и врага, которого нужно расчленить и уничтожить, чем он и занимается – Бог знает с каких времен», – подчеркнул он.

В качестве наглядного примера, Бородай привел польских военнослужащих, с которыми союзные силы повстречались в Херсонской области.

«Когда-то в авангарде этой движухи стояли наши нынешние противники – поляки. Чтобы было понятно: мы сейчас на Херсонщине деремся с вполне конкретными не ЧВКашными, а штатными подразделениями войска польского. Это официально не объявляется. Но мы уже деремся с натовскими вооруженными силами, потому что Польша – член НАТО. Да, со своими особыми правилами и преференциями, но, тем не менее, мы деремся со штатными польскими военными», – подытожил депутат.

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