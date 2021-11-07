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07.11.2021 19:06
(Мск), Киев,
Михаил Рябов
 
Дзен, Политика, Россия, Транспорт, Украина
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BlaBlaCar запустил рекламу с картой Украины без Крыма

Новости УкраиныСервис поиска попутчиков BlaBlaCar запустил рекламу в Интернете, где на карте Украины отсутствовал Крым....

Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar запустил рекламу в Интернете, где на карте Украины отсутствовал Крым.

Скриншоты баннера в рекламной кампании Google публикуют украинские СМИ.

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Возмущенные украинцы, не согласные с воссоединением Крыма с Россией, стали отправлять сообщения на Instagram-аккаунт украинского офиса BlaBlaCar.

«Это ошибка, мы оперативно выясняем, откуда вообще эта реклама могла появиться. Конечно, украинский офис BlaBlaCar никогда бы не сделал такую рекламу, это противоречит позиции нашей компании», – заверили коммерсанты в ответе на возмущения украинских «патриотов».

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