BlackRock зарабатывает на войне в Иране, пока мир считает погибших

Алексей Муратов.  
05.07.2026 23:31
  (Мск) , Донецк
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Ближний Восток, Война, Дзен, Иран, Китай, США


Три инвестиционных фонда, контролирующие американский ВПК, спланировали ближневосточный хаос, чтобы задушить экономику Китая, купить обесценившиеся активы и уничтожить политического оппонента внутри США.

Об этом в колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Алексей Муратов.

Три инвестиционных фонда, контролирующие американский ВПК, спланировали ближневосточный хаос, чтобы задушить экономику Китая, купить...

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За войной в Иране стоят не политические амбиции. За ней стоят доллары трёх инвестиционных фондов – BlackRock, Vanguard и State Street. «Большая тройка» контролирует американский ВПК. И зарабатывает на войне, которую сама спланировала.

По данным Комиссии по ценным бумагам США, доля State Street в Lockheed Martin – 14,78%, Vanguard – 9,20%, BlackRock – 7,29%. Совокупно – более 30% крупнейшего производителя ракет и истребителей. У Northrop Grumman – производителя бомбардировщиков – Vanguard владеет 9,42%, State Street – 9,20%, BlackRock – 6,85%. У Boeing – аналогичная картина.

Каждая ракета, запущенная по Ирану, приносит прибыль им. BlackRock отчитался о росте чистой прибыли на 46% в первом квартале 2026 года. Активы под управлением – 13,89 трлн долларов.

Экономическая цель войны – удушение Китая. Китай импортировал более 1,5 млн баррелей в день из Ирана – более 90% иранского экспорта. Теперь эти потоки перекрыты. В июне 2026 года морской импорт нефти в Китай упал до самого низкого уровня с октября 2016 года – около 6,4 млн баррелей в день. Основные нефтяные задвижки, на которые ориентировался Китай, последовательно перекрываются. Саудовская Аравия и Ирак не могут поставлять нефть. Иран под ударом. Следующая цель – Бразилия. В октябре там выборы. Если Бразилия ляжет под влияние США, Китай потеряет ещё одного поставщика.

Политическая цель войны – уничтожение Трампа. Он пришёл под лозунгом борьбы с «глубинным государством» и обещал закончить войны. Глобалисты его не простили. Война в Иране – публичная порка строптивого президента. Он не может выйти из конфликта, пока Иран блокирует пролив. Каждый его ультиматум – шаг между необходимостью сохранить лицо и пониманием, что его переиграли.

Самый циничный штрих – министр обороны Пит Хегсет. За несколько недель до начала войны его брокер из Morgan Stanley запросил у BlackRock многомиллионные инвестиции в оборонный ETF IDEF. Пентагон отрицает, но факт зафиксирован. Человек, толкающий мир к войне, пытался заработать на оружии до того, как ракеты полетели.

«Большая тройка» создаёт хаос, чтобы скупить активы по бросовым ценам. BlackRock уже имеет доли в Alibaba, Tencent, ICBC. Система Aladdin просчитывает миллионы сценариев. Они провоцируют падение рынка, покупают за бесценок, потом продают втридорога.

Иран – лишь инструмент. Истинные цели – мировое господство и контроль над ресурсами. Оружие, ракеты, кровь – лишь инструменты. Настоящая война ведётся за цифры на счетах BlackRock, Vanguard и State Street.

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