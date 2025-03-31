Благодаря американцам СВО может кончиться на западных границах Украины – Кедми

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Боевые действия могут завершится по двум сценариям, и они оба очень невыгодны Украине.

Об этом в интервью публицисту Руслану Бадмаеву заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военные действия на Украине могут прекратиться в двух случаях. Один случай, пока что на него большие шансы – что в результате переговоров Соединенные Штаты пойдут на те условия, которые ставит Россия в отношении своей безопасности, и это отразится также и на ситуации на Украине и все, что там происходит», – сказал Кедми.

«Второй случай – если американцы не пойдут на это, в случае полной и окончательной победы российской армии, которая не только дойдет до Днепра, но и перейдет Днепр и выйдет на западные границы Одесской области, и тем самым закончится история суверенного государства Украины», – уверен он.

Кедми подчеркнул, что пока что Россия и США пытаются реализовать первый вариант, предполагающий меньшее кровопролитие.