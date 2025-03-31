Благодаря американцам СВО может кончиться на западных границах Украины – Кедми

Максим Столяров.  
31.03.2025 17:30
  (Мск) , Москва
Просмотров: 449
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Боевые действия могут завершится по двум сценариям, и они оба очень невыгодны Украине.

Об этом в интервью публицисту Руслану Бадмаеву заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Боевые действия могут завершится по двум сценариям, и они оба очень невыгодны Украине. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Военные действия на Украине могут прекратиться в двух случаях. Один случай, пока что на него большие шансы – что в результате переговоров Соединенные Штаты пойдут на те условия, которые ставит Россия в отношении своей безопасности, и это отразится также и на ситуации на Украине и все, что там происходит», – сказал Кедми.

«Второй случай – если американцы не пойдут на это, в случае полной и окончательной победы российской армии, которая не только дойдет до Днепра, но и перейдет Днепр и выйдет на западные границы Одесской области, и тем самым закончится история суверенного государства Украины», – уверен он.

Кедми подчеркнул, что пока что Россия и США пытаются реализовать первый вариант, предполагающий меньшее кровопролитие.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить