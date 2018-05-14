14.05.2018, Харьков, Марк Старолисов

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Благодаря чему Порошенко побеждает на Юго-Востоке, где его не любят

Как ни странно, но после всего того, что успел повидать и пережить украинский избиратель за последние четыре года, нынешнего президента Петра Порошенко и его партию рано списывать со счетов. Причем, не только в Центре и на Западе Украины, но даже на Юго-Востоке, где эта власть вроде бы чужда по всем параметрам. Но в арсенале режима такие проверенные временем рычаги, как обман и запугивание избирателей.

Рассмотрим ситуацию на примере Харьковской области. Время от времени тут проходят выборы в так называемые объединенные территориальные громады. Кампании, как радостно сообщают представители областной власти, чаще всего выигрывают представители «Блока Петра Порошенко».

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Только сами избиратели, если и узнают об этом, то после объявления результатов голосования. В последних выборах в объединенные территориальные громады в Харьковской области приняли участие около 16 тысяч граждан.

Для начала разберемся, куда были выборы. Что такое объединенные территориальные громады? Берется город или поселок, к нему как бы присоединяется несколько окрестных сел и хуторов, и они вместе избирают один на всех совет. Хорошо ли это с точки зрения увеличения местного бюджета? Безусловно, лучше: больше денег на внутренние нужды достанется, появится долгожданная возможность поменять трубы или залатать дорогу.

С другой стороны, формирование таких советов никак не меняет статус населенных пунктов, то есть из сел и поселков город не складывается. А, впрочем, нафига «аграрный сверхдержаве» увеличение количества городов? Более того, при этом во многом механическом объединении не восстановлен статус городов, существовавших веками, но почему-то записанных Советской властью в посёлки, хоть и городского типа.

Вот, например, в ноябре в Харьковской области избирали депутатов совета и голову объединенной территориальной громады Золочева. В ней 25673 жителя (к одноименному поселку городского типа присоединили несколько окрестных сел).

Те, кто интересовался историей края и геральдикой или просто собирал значки в 1970-е годы, до сих пор удивляются тому, что Золочев и Краснокутск не имеют статуса города. Ведь в 1782 году императрица Екатерина II утвердила их городские гербы. Более того, статус города Золочеву даровал еще в 1679 году царь Фёдор Алексеевич.

Но вернемся к воскресным выборам. В Блоке Петра Порошенко «Солидарность» уже отрапортовали о сокрушительной «электоральной поддержке» БПП на местах. В целом, кандидаты от партии «БПП «Солидарность» получили 52% депутатских мест в созданных громадах (по 25-26 мандатов) и все мэрские посты.

Например, избрав главой громады (ОТГ) пригородного Песочина г-на Чернобая, местные жители просто доверили свой коммунхоз сыну предыдущего мэра, который вполне справлялся со своими обязанностями. Избиратели практически не ассоциируют новоиспеченного главу ОТГ с пропрезидентской силой и не пытаются скрыть своей антипатии к курсу президента. А само напоминание о том, что Олег Чернобай выдвинут на пост главы ОТГ от БПП, вызывает либо удивление (люди просто не догадывались, что Олег Александрович выдвигался от БПП), либо равнодушие (им все равно, под каким флажком идет представитель знаковой семьи, лишь бы в Песочине был порядок).

Прекрасно зная о таких настроениях избирателей, представители БПП во время агитации старались скрыть партийность своих выдвиженцев от общественности, но при этом указать партийность популярных на местах персонажей в отчетности, идущей наверх. Агитки кандидатов в депутаты от БПП на Харьковщине были выполнены в сине-белых тонах, которые привычны по Партии регионов. Мэры и депутаты представляют, прежде всего, сами себя и своих избирателей.

Нужно понимать, что эти люди партийность свою могут и поменять при иной политической погоде. Так уже бывало и с «Нашей Украиной», и с Партией регионов. Вывески приходят и уходят в небытие, а люди в советах — одни и те же (или их дети в мэрах, как в посёлке Песочин).

Но это мы здесь видим, а в Киев можно послать иную картинку в надежде на то, что там никто тщательно разбираться не будет.

Результат по округам, еще раз подчеркну, достигнут там, где партийность никто не афишировал. Да и сами новые депутаты вступают в те партии, где, как им кажется, выдается гарантия от конфискации собственности и проблем с контролирующими органами.

Мы же знаем, что они не всерьез увлеклись идеями расширения «Рошена» и совсем не собираются помогать «филаретовцам» выдавливать их собственных канонических духовников.

то касается электоральных перспектив БПП на Харьковщине, то ни на президентских, ни на каких-либо других выборах (парламентские, облсовета и горсоветов городов областного подчинения), где есть партийные списки, любителям кондитерских изделий ничего всерьез не светит, а вот там, где есть «мажоритарка», порошенковцы могут демонстрировать очень даже убедительные результаты.

Но это в мирное время и при относительно честных ведении кампании и подсчете голосов. А в ситуации, когда «свои» задавлены, а остальные «чужие» еще страшнее и уродливее, да, к тому же, в открытую угрожают жителям и их представителям в местном самоуправлении, то, сами понимаете, БПП может оказаться в глазах избирателя наименее прожорливым людоедом даже на Юго-Востоке Украины.