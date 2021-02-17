«Благодаря этому мы попали во власть» – Рада объявила майдан «историческим событием»

17.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинский парламент принял постановление о признании госпереворота 2014 года «историческим событием», благодаря которому многие нынешние депутаты смогли попасть во власть.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания Верховной рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Документ представила депутат фракции «Голос» Александра Устинова.

«Кто поддерживает то, что произошло на майдане, кто считает революцию достоинства историческим событием – подойдите сюда и покажите, что это объединит парламент. (К трибуне вышли около сотни депутатов – прим. ред.).

Сегодня предлагается проголосовать за постановление Верховной рады Украины, посвящённой седьмой годовщине революции достоинства, майдану, который забрал жизни сотен наших граждан. Завтра седьмая годовщина этих событий.

Это постановление, в первую очередь, о справедливости и о нашей истории. Я хочу вам сказать, что даже европейский суд признал майдан, революцию достоинства, историческим событием, и дал правовую оценку тому, что это было. Но украинский парламент за семь лет своей деятельности так и не смог этого сделать. Поэтому мы сегодня можем сделать исторический шаг, и признать, что майдан был историческим событием», – сказала она.

После чего спикер Рады Дмитрий Разумков объявил минуту молчания, и депутаты почтили память погибших на майдане.

В ходе обсуждения документа член партии «Слуга народа», одиозный русофоб Никита Потураев подчеркнул, что находящиеся в зале парламента депутаты обязаны своей карьерой госперевороту 2014 года – если бы не те кровавые события, они бы никогда не оказались у власти.

«Подавляющее большинство, которые сегодня находятся в этом зале, находятся тут благодаря Революции достоинства. Они никогда не оказались бы в этом зале, если бы не кровь героев «небесной сотни».

Я прошу об этом никогда не забывать никого, кто обязан своей политической карьерой тем людям, которые отдали свои жизни за свободу Украины и каждого украинца», – сказал парламентарий.

В свою очередь, депутат от фракции «За будущее» Игорь Гузь похвастался, что в 2014 году Украина, в отличие от Белоруссии и России, смогла «встать с колен».

«Это не только борьба за европейский вектор, не только борьба за какие-то важные ценности. В первую очередь, это борьба за свободу нашей страны. Вы посмотрите, что происходило в прошлом году и в этом у наших соседей.

Белоруссия – они не смогли за эти 30 лет добыть свободы, и диктатор прижал народ. Тридцать тысяч людей были брошены в тюрьмы. Убийства, насилие. К сожалению, у них не получилось.

То же самое сегодня в РФ. Люди встают с колен, но они не смогли. А мы смогли», – похвастался он.

После чего в ходе голосования постановление поддержали 295 депутатов из 361 присутствующих.