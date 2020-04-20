20.04.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, ЕС, Китай, Медицина, Общество, Политика, Россия, Сербия
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Благодаря китайской лаборатории Сербия вырвалась в лидеры борьбы с COVID-19




Спустя всего двенадцать дней после прибытия китайского оборудования в Белград, в Клиническом центре Сербии (КЦС) открылась суперсовременная лаборатория «Огненное око» по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В настоящее время в Сербии ежедневно тестируют от 3 до 3,5 тысяч человек, и лаборатория в КЦС в Белграде, а также еще одна, строящаяся в Нише при поддержке BGI (китайский государственный научно-исследовательский институт из Пекина – ред.) и «Зи Джин» (крупный китайский инвестор сербской экономики – ред.), позволит удвоить эти мощности», – заявила на открытии «Огненного глаза» премьер-министр Сербии Анна Брнабич.

«По количеству тестирований Сербия лидирует не только в регионе, но и, в целом, в этой части Европы. Если посмотреть на станы Западных Балкан, а также Словению, Венгрию, Болгарию и Румынию, то сегодня мы одни из лучших в этой области. И с новыми возможностями мы станем одними из первых»,- подчеркнула она.

Брнабич отметила, что в скором времени на базе «Огненного глаза» начнутся исследования по выявлению антител – это позволит повысить устойчивость граждан к коронавирусу. И, таким образом, Сербия получит саму большую и современную бактериологическую лабораторию в Европе.

Также в рамках сербско-китайского сотрудничества имеются планы по созданию современного Института молекулярной генетики и высокоточной медицины, который будет встроен в систему полной цифровизации и управления здравоохранением.

Анна Брнабич и Чень Бо на открытии “Огненного глаза”

«С момента подписания договора между Сербией и Китаем об открытии двух медицинских лабораторий прошло двенадцать дней, и лаборатория в КЦС уже открыта, – отметила посол Китая в Сербии Чень Бо. – И это лишний раз демонстрирует эффективность китайско-сербского сотрудничества».

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