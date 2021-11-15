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15.11.2021 20:16
(Мск), Москва,
Владимир Гладков
 
Балканы, Вооруженные силы, Газ, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Сербия, Экономика
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«Благодаря России армия Сербии стала намного сильнее» – Вучич

Благодаря всесторонней поддержке России, которая по разумным ценам продаёт Белграду современное оружие, армия Сербии...

Благодаря всесторонней поддержке России, которая по разумным ценам продаёт Белграду современное оружие, армия Сербии стала намного сильнее.

Об этом в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьёву заявил президент Сербии Александр Вучич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня армия Сербии намного сильнее, чем раньше. В том числе благодаря огромной поддержке и помощи, которую мы получили от президента Путина.

Много раз мы получали помощь и поддержку – бронетехнику, современные танки. Также мы проводили исключительные военные учения, и у нас прекрасно идёт военное сотрудничество с Россией. Это не тайна», – сказал он.

Александр Вучич добавил, что РФ продаёт Сербии по разумным ценам даже современную авиацию.

«Самолёты, истребители, вертолёты, и многое другое – у нас современнейшая техника, которую мы получаем по корректным ценам из Российской Федерации. И много всего прочего», – резюмировал президент Сербии.

Российский балканист Олег Бондаренко считает важным сам факт интервью, которое сербский президент дает российскому журналисту накануне своего визита в Москву.

«Это говорит о том значении, которое Вучич придает этому визиту, хотя он носит не государственный, а рабочий характер. Церемониал медиаосвещения выполнен на самом высоком уровне. Александр Вучич довел до российского телезрителя свою позицию о том, кто является главным другом России в Европе и на Балканах.

Рассказал о тех проектах, которые уже осуществляются и готовятся к реализации между Россией и Сербией. Мы сейчас достигли беспрецедентного уровня взаимоотношений, которого никогда не было у Москвы и Белграда. Очень важно сохранить этот уровень и нарастить его», – сказал Бондаренко «ПолитНавигатору».

В этой связи, считает эксперт, важно не повышать цены на энергоносители «для наших немногочисленных союзников на западном направлении».

«Эта цена не может вырасти в три с половиной раза. Нужно соотноситься с возможностями покупателей, особенно если это братья-сербы», – сказал Бондаренко.

Политолог Алексей Мухин полагает, что Вучич рискует подвергнуться травле в Европе за свое интервью, в котором он задает новый для Старого Света тренд.

«Президент Сербии Вучич комплиментарно высказался в адрес Путина, фактически признав его своим учителем. Для европейского лидера это важный шаг, который может, правда, ему дорогого стоить, но…

Бог ему в помощь. Европа начинает понимать, что единственный друг у неё – это Россия. Так было всегда, а “евроатлантическая солидарность” – это, на самом деле, ловушка, где Европе – пропасть и сгинуть в толерантном аду своих условностей и стереотипов. Дай Бог, чтобы это стало трендом. Так Европушка и спасётся. Вместе с Россиюшкой», – написал Мухин в своем телеграм-канале.

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