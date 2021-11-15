«Благодаря России армия Сербии стала намного сильнее» – Вучич

Благодаря всесторонней поддержке России, которая по разумным ценам продаёт Белграду современное оружие, армия Сербии стала намного сильнее.

Об этом в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьёву заявил президент Сербии Александр Вучич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня армия Сербии намного сильнее, чем раньше. В том числе благодаря огромной поддержке и помощи, которую мы получили от президента Путина. Много раз мы получали помощь и поддержку – бронетехнику, современные танки. Также мы проводили исключительные военные учения, и у нас прекрасно идёт военное сотрудничество с Россией. Это не тайна», – сказал он.

Александр Вучич добавил, что РФ продаёт Сербии по разумным ценам даже современную авиацию.

«Самолёты, истребители, вертолёты, и многое другое – у нас современнейшая техника, которую мы получаем по корректным ценам из Российской Федерации. И много всего прочего», – резюмировал президент Сербии.

Российский балканист Олег Бондаренко считает важным сам факт интервью, которое сербский президент дает российскому журналисту накануне своего визита в Москву.

«Это говорит о том значении, которое Вучич придает этому визиту, хотя он носит не государственный, а рабочий характер. Церемониал медиаосвещения выполнен на самом высоком уровне. Александр Вучич довел до российского телезрителя свою позицию о том, кто является главным другом России в Европе и на Балканах. Рассказал о тех проектах, которые уже осуществляются и готовятся к реализации между Россией и Сербией. Мы сейчас достигли беспрецедентного уровня взаимоотношений, которого никогда не было у Москвы и Белграда. Очень важно сохранить этот уровень и нарастить его», – сказал Бондаренко «ПолитНавигатору».

В этой связи, считает эксперт, важно не повышать цены на энергоносители «для наших немногочисленных союзников на западном направлении».

«Эта цена не может вырасти в три с половиной раза. Нужно соотноситься с возможностями покупателей, особенно если это братья-сербы», – сказал Бондаренко.

Политолог Алексей Мухин полагает, что Вучич рискует подвергнуться травле в Европе за свое интервью, в котором он задает новый для Старого Света тренд.

«Президент Сербии Вучич комплиментарно высказался в адрес Путина, фактически признав его своим учителем. Для европейского лидера это важный шаг, который может, правда, ему дорогого стоить, но… Бог ему в помощь. Европа начинает понимать, что единственный друг у неё – это Россия. Так было всегда, а “евроатлантическая солидарность” – это, на самом деле, ловушка, где Европе – пропасть и сгинуть в толерантном аду своих условностей и стереотипов. Дай Бог, чтобы это стало трендом. Так Европушка и спасётся. Вместе с Россиюшкой», – написал Мухин в своем телеграм-канале.