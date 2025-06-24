Благодаря Трампу Россия будет бить нас «Орешниками» – украинский эксперт

Анатолий Лапин.  
24.06.2025 14:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Сюжет дня, Украина


Россия получила возможность производить и расширять номенклатуру баллистических ракет.

Об этом в эфире «РБК-Украина» заявил военный эксперт Валерий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия получила возможность производить и расширять номенклатуру баллистических ракет. Об этом в эфире «РБК-Украина»...

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«Россия готовится, сейчас она не связана договором о нераспространении ракет средней дальности, благодаря нынешнему американскому президенту, который этот договор с россиянами расторг. Трамп это сделал еще в 19-м году, потому у россиян не были связаны руки. Хотя можно было этот договор и не расторгать. Россияне его расторгли по крылатым ракетам, а по баллистике можно было и продлить этот договор.

Но Трампу хотелось что-то сделать, он сделал. Мы сейчас за это платим. Россияне способны до конца года, не исключено, сделать пуск еще одного-двух «Орешников», – заявил Романенко.

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