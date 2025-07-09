Благодаря Трампу у РФ появился повод для удара «Орешником» по ФРГ

С той же логикой, по которой США нанесли удары по Ирану, России можно смело уничтожать немецкие заводы по производству ракет «Таурус», которые могут оказаться в руках у Киева.

Об этом в эфире радио «КП Новороссия» в беседе с экс-спикером армии ДНР Эдуардом Басуриным заявил первый замглавы комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.