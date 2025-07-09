Благодаря Трампу у РФ появился повод для удара «Орешником» по ФРГ

Сергей Вредников.  
09.07.2025 11:57
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Россия, США, Украина


С той же логикой, по которой США нанесли удары по Ирану, России можно смело уничтожать немецкие заводы по производству ракет «Таурус», которые могут оказаться в руках у Киева.

Об этом в эфире радио «КП Новороссия» в беседе с экс-спикером армии ДНР Эдуардом Басуриным заявил первый замглавы комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

С той же логикой, по которой США нанесли удары по Ирану, России можно смело...

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«Все критикуют Трампа за то, что он по Ирану ударил, а я бы указал на интересный момент. Когда задали вопрос, является ли Америка в состоянии войны с Ираном, вице-президент сказал, что мы с Ираном не воюем, мы воюем с его ядерными объектами. Это надо золотыми буквами выбить. Потому что когда они поставили «Таурусы», например [понятно, мы воюем не с Германией] – вот, не с политиками, мы воюем с заводом, который производит «Таурусы», и с их складом готовой продукции. А народ Германии мы любим, более того, можем сказать, что мы наносим удар, вы оттуда уходите. Потому что «Орешник» всё равно никто не берёт.

И нет завода. А германский народ мы любим, более того, считаем практически дружеским народом, а вот завод – негодяй, поэтому он подлежит уничтожению. И не мы это начали», –  провёл параллель Журавлёв.

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