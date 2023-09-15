Благодаря украинскому полигону, в США бум заказов на оружие – Бортник

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Война на Украине привела к тому, что Запад вычистил свои оружейные склады со списанной техникой, боеприпасами и оружием, и теперь американские оборонные заводы получили огромное количество заказов.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина получила огромные суммы помощи, но в основном это старые вооружения, которые списаны со складов были, из запасов американской армии, а сейчас они наполняются новыми вооружениями. Более того, война в Украине и российское вторжение привело к буму заказов на западные вооружения. Любые – беспилотники, «Хаймарсы». Польша 428, кажется, «Хаймарсов» заказала, истребители. Американский военно-промышленный комплекс переживает сейчас золотую эру из-за того, что в Европе и не только в Европе возник явный и очевидный кризис безопасности, и все стремительно вооружаются», – заключил Бортник.