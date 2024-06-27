Благодаря «вагнерам» Россия получает доступ к африканским ресурсам – немецкий эксперт

Анатолий Лапин.  
27.06.2024 13:41
  (Мск) , Москва
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Африка, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Экономика


Россия удачно воспользовалась антиколониальными настроениями в Африке.

Об этом на слушаниях в бундестаге заявил немецкий специалист по конверсии, военный эксперт Герберт Вульф, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия удачно воспользовалась антиколониальными настроениями в Африке. Об этом на слушаниях в бундестаге заявил...

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«Эта поддержка автократических режимов, особенно в Сахеле и в целом в Африке позволяет получить доступ к ресурсам. Другая сторона заключается в том, что эти военные, которые пришли к власти, получают именно военную поддержку. «Вагнер» и российское государство не являются причиной переворотов и милитаризации, но они извлекают из этого выгоду. Они воспользовались этим и получают выгоду от того, что в этих странах существуют определенные антиевропейские, антифранцузские, антиколониальные настроения», – заявил Вульф.

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