23.08.2018, Донецк, Александр Гусар
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Донбасс, Местная власть, Общество, Украина

«Благодаря вам наше государство существует»: Глава ДНР вручил награды лучшим шахтёрам Республики



Сегодня в Донецке глава Республики Александр Захарченко поздравил шахтёров с их профессиональным праздником и вручил награды лучшим работникам угольной отрасли, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своей речи Александр Захарченко, обращаясь к присутствующим на церемонии горнякам, отметил важнейший вклад шахтеров в экономическое развитие ДНР.

«От себя лично и от всех граждан Донецкой Народной Республики хочу поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Уголь Донбасса – это не только «чёрное золото» нашей Родины. Благодаря этому золоту выковался наш донбасский характер. Благодаря вашему труду в наших домах тепло, светло и уютно. Благодаря вам и вашему труду наше государство существует. Сегодня уголь – это даже больше, чем золото. Это социальные гарантии, это пенсии и зарплаты, это кровь нашей промышленности. Поздравляю вас, ваши семьи, ваших близких и каждого из вас с этим праздником. И от всего сердца огромное вам человеческое спасибо!» – сказал Александр Захарченко.

Исполняющий обязанности министра угольной промышленности и энергетики Анатолий Нестеренко отметил, что, несмотря на многочисленные трудности, добыча угля в Республике продолжает увеличиваться.

«Сегодня предприятия угледобывающей промышленности Донбасса выдали нагора намного больше тон угля, чем в прошлом году. Благодаря вашим усилиям энергобезопасная система Республики на сегодняшний день построена. Это благодаря вам сегодня поднимается престиж и уважение к шахтёрской профессии. И дай Бог, чтобы и дальше мы шли верёд такой же поступью ровно, смело и уверенно», – пожелал руководитель угольной отрасли Донбасса.

Также к присутствующим обратился заместитель председателя Совета Министров ДНР Дмитрий Трапезников. В первую очередь он отметил вклад шахтёров в энергетическую безопасность Республики.

«Прежде всего, я хочу отметить, что сегодняшняя работа и развитие угольной отрасли обеспечивают энергетическую безопасность Республики. И это всё благодаря тому, что каждый раз, спускаясь на сотни метров под землю, шахтёры, инженеры, руководители угольных предприятий совершают опаснейший, тяжелейший героический ответственный труд», – подчеркнул Дмитрий Трапезников.

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