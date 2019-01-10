Благодаря Зеленскому у Порошенко появляется шанс – политолог

10.01.2019, Киев, Игорь Петров

Украинский шоумен и комик Владимир Зеленский, объявивший о своих президентских амбициях, подыгрывает действующему президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на то, что Зеленского рассматривают как противника Порошенко, я рассматриваю его как технологию, которая подыгрывает администрации президента. Зеленский не оттягивает голоса у Порошенко нигде. Это кандидат, ориентированный на юго-восток. С одной стороны, это кандидат «противвсехов», с другой – тех, кто на юго-востоке поддерживали бы Тимошенко и разных кандидатов от юго-востока – того же Бойко, Вилкула, Мураева. У всех них Зеленский «откусывает» какое-то количество голосов. В итоге благодаря тому, что Зеленский играет на юго-востоке, у Порошенко появляется реальный шанс пойти во второй тур», – сказал Корнейчук.