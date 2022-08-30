Благодаря зерновой сделке Украина вывезла на экспорт 3,4 млн тонн зерна и уже готовится вывозить новый урожай
С начала нового маркетингового года, который начался 1 июля, Украина отправила на экспорт уже 3,4 млн тонн зерна.
Об этом сообщает Минагрополитики Украины.
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По данным ведомства, по состоянию на 26 августа, в 2022/23 маркетинговом году Украина уже экспортировала 3,408 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Правда, это наполовину меньше, чем на аналогичную дату 2021/22 МГ.
При этом в августе экспортировано 1,707 млн тонн зерна, что также на половину меньше, чем в прошлом.
В частности, в 2022/23 маркетинговом годах на экспорт уже отправлено:
пшеницы – 937 тыс. тонн;
ячменя – 274 тыс. тонн;
ржи – 0,4 тыс. тонн;
кукурузы – 2,18 млн тонн.
Экспорт муки составил 8,8 тыс. тонн.
Как заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, Украина может начать экспорт пшеницы нового урожая через черноморские порты уже в сентябре.
Что касается промежуточных итогов летней стамбульской зерновой сделки, то по данным украинского Минагрополитики из портов Украины уже вывезено более 1,3 миллиона тонн продовольствия на экспорт.
Как сообщают в Администрации морских портов Украины, за 29 дней с момента открытия «зернового коридора» из украинских портов вышли 56 судов, доставивших агропродукцию в 18 стран.
«29 августа из портов «Одесса» и «Черноморск» вышли еще три судна с зерном. 40 тысяч тонн пшеницы и кукурузы плывет в порты Египта, Румынии и Турции. За эти выходные порты Одессы приняли 13 судов под загрузку 290 тысяч тонн пшеницы, кукурузы и масла, которые отправятся в порты Ливии, Испании, Италии, Израиля, Германии, Египта и Турции», – говорится в сообщении.
При этом, как уже сообщал ПолитНавигатор, российские эксперты и операторы сельхозрынка жалуются на то, что Запад обманул РФ и до сих пор не отменил ограничения на экспорт российской сельхозпродукции. Таким образом в кономическом плане Россия ничего не получила от «зернового соглашения» в Стамбуле.
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