Благополучной Украины больше никогда не будет – Вершинин

Анатолий Лапин.  
06.02.2023 13:34
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Россия, Украина


При любом исходе конфликта на Украине, эту страну не ждет ничего хорошего. Она уже не сможет оправиться от удара и вернуться к уровню жизни даже 2012 года.

Об этом в интервью политологу Виталию Колпашникову заявил его коллега, живущий  в ЕС экс-депутат горсовета Одессы Лев Вершинин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При любом исходе конфликта на Украине, эту страну не ждет ничего хорошего. Она уже...

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«Украину при любом раскладе, какова бы не была судьба в этой войне Российской Федерации, не ждет абсолютно ничего хорошего. Смешные надежды на то, что вот, мы победим, если, нас примут в Евросоюз, нам дадут деньги, отстроят – все нет. Украину хорошего ничего не ждет ни при каких раскладах», – сказал эксперт.

«Допустим, Россия побеждает по максимуму, получает дружественную Украину, но эта Украина будет полуразрушенная, очень недружественная, потому что уже очень многие люди имеют основания обижаться, они же не думают, от чего все, они же всегда думают, что бомбят только их, а Донбасс, который месили восемь лет, они не помнят.

Украину по-любому не ждет ничего хорошего. Я думаю, ее ждет лет 10-15 полного безвременья, полной разрухи, демографическая яма, потом медленное выползание. И той богатой, промышленно развитой Украины, которая была в 91-м и даже, спасибо господину Азарову, начала превращаться в европейского льва в 2011-2012-м, европейского тигра, уже не будет никогда», – заявил Вершинин.

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