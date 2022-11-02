Благополучные иностранцы уже бегут от кризиса в Россию

В последние время, и период проведения СВО не исключение, увеличивается поток приезжих в Россию из благополучных некогда западных стран из-за сложностей и преследований в «цивилизованном» мире.

Об этом заявили участники проходящей в Москве Всемирной тематической конференции соотечественников, проживающих за рубежом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Довольно много успешных бизнесменов, мужчин и женщин, принимают российское гражданство. Причём это бизнесмены из Франции, Чехии, Италии, Южной Кореи и, естественно, из Германии. У нас совсем не так давно приняла гражданство баронесса фон Кноп, бывшая корнями германскими», – рассказал заместитель губернатора Калужской области Владимир Потёмкин. «Больше того, хочу сказать, в это непростое время к нам в Калужскую область обратилось много немцев, это разные переселенцы, это или рождённые в Германии немцы, или в третьем-втором поколении рождённые от русских немцев, с просьбой принять их в состав Российского государства. Мы занимаемся оформлением их виз. Они приезжают все – с семьями, с коробками, со своим маленьким бизнесом. Это обыкновенные люди. Причём сами находят землю, где бы им хотелось развивать свой малый или большой бизнес. Мы с удовольствием их принимаем, в наш коллектив вливается такая категория людей. Мы считаем, что это тоже наши соотечественники», – добавил Потёмкин.

В свою очередь, директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева тоже поделилась своим опытом работы с иностранцами, продолжающими посещать Нижний Новгород, несмотря на сложную геополитическую обстановку в мире.

«Уже порядка 6 лет в Нижний Новгород приезжает «Автопробег Дружбы». Приезжают люди из Германии. Они совершенно разных специальностей, кто домохозяйка, кто слесарь, кто пенсионер. Каждый год они приезжают в Нижний Новгород с автопробегом, говорят, что мы против санкций, мы за дружбу с Россией, мы вас любим. Этим летом мы не ожидали, что они приедут, но им одобрили визы, и 14 участников приехали. Мы удивились, что люди приехали, надели майки с буквой Z. Мы их спрашиваем – а вы не боитесь? «Боимся, нас могут за это по возвращению посадить в тюрьму». Более того, они говорят, что по возвращении двоим из четырнадцати членов делегации сказали, что если посетите Россию, то лишитесь рабочего места. Три года назад один немец попросил – устройте мне встречу, я бы хотел взять землю в Нижегородской области и построить эко-деревню. Мы удивились. Но он действительно получил участок, построил 8 домов деревянных. Переехал вместе с семьёй. И эти представители автопробега, приехали к нему в выходной день. Посмотрели деревянные дома. И самый популярный вопрос у них был: как переехать в Нижегородскую область?», – рассказала Гусева.

«Немцы уже приезжают и хотят переселиться! Спрашиваю – а что такое? – У нас очень сложно. В классах, где учатся наши дети, 60-70% иностранцев, мигрантов, арабов, они обижают наших детей. Мы приезжаем из России (там блокированы все домены российские), мы приезжаем сюда, переводим историю со словарём российско-германских отношений, чтобы там рассказывать о России, что вы никакие не злые, замечательные люди, мы вас очень любим», – добавила она.