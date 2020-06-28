Блатной экзорцизм: как изгоняли Собчак

28.06.2020, Москва, Платон Беседин

Писатель Платон Беседин – в авторской колонке для «ПолитНавигатора» о монастырском казусе Ксении Собчак.

Ксения Собчак сунулась в печально известный монастырь – тот, что Среднеуральский женский в Свердловской области – и получила по голове. В буквальном смысле. А монастырь, напомню, печально известен тем, что его настоятель – отец Сергий – сколотил нечто вроде секты и избивал там детей. Первое не сильно отличается от второго, потому что раскол – это тягчайший грех.

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Вся эта история мерзкая от и до. Мне, например, категорически неприятна сама Собчак, но настолько же неприятен и тот факт, что ей дали по голове. Как вообще понять радость некоторых относительно нападения на неё? Что это? Ненависть? Глупость? И не кажется ли вдвойне диким то, что избили её в стенах монастыря? Странно винить Собчак в мерзостях, а самому быть сволочью, радующейся боли других.

Это, впрочем, не отменяет того, что в монастырь Ксения ехала с не самой, прямо-таки скажем, благой целью. Она лишь банально желала хайпануть и отработать заказ. Причём, на очень взрывной теме, от которой общественность вспыхивает на раз – на религиозном, на церковном вопросе. С ним, к слову, у Ксении Анатольевны крайне сложные отношения. Она издевалась и над религией, и над верой не раз. Чего только стоит её облачение в рясу или поездки на катафалке в храм для венчания.

Ксении Анатольевне глубоко плевать на состояние церковных дел. Это очевидно. Но она туда всё равно лезет. Потому что, как сама говорит, её репутация – это просмотры в социальных сетях и реклама. Значит, нужен хайп. Потому фраппировала Собчак с подлой целью, и так же подло отхватила в ответ. Хочется, цитируя поэта, сказать, что «добро должно быть с кулаками», но тут спорный вопрос, есть ли в данной истории среди двух сторон конфликта добро в принципе.

При этом не собираюсь обсуждать отца Сергия, но интересующимся вопросом, определённо, стоит изучить его биографию – с уголовным-то прошлым. Да и речи его мне напомнили трансляцию из Джонстауна (была там одна секта). Однако это сугубо моё личное мнение.

Так или иначе, история эта – с Собчак в монастыре – вскрыла массу проблем. Внутри Церкви, мягко скажем, не всё хорошо, но хорошо быть и априори не может. Это сообщество людей, а не святых. Более того, известно мнение, что последние времена начнутся с последних времён самой Церкви. И тут не стоит обманываться о безгрешности организации и людей, её составляющих.

Однако это не мешает слишком многим, не знающим ничего о религиозной жизни, не знающим даже «Отче наш», размышлять о Церкви как о чём-то им понятном и близком, размышлять с видом специалистов: как что должно быть устроено. Такое поведение – нечто среднее между кощунством и демонстрацией собственной тупости. И ещё глупее судить о вековой институции по некоторым её представителям. Лично я встречал священников разных – и откровенных мракобесов, воров, пьяниц, и людей Божьих. Повлияли эти встречи на моё отношение к Церкви, к вере? Нет, конечно. А за грехи со священников спросят ещё строже, чем с мирян.

Собчак это всё, конечно же, понимает – и потому намеренно лезет в проблемное место, дабы расковырять рану. Ей хочется рассказать мерзость, показать мерзость – а если её не отыщется достаточно, то добавить мерзости от себя. Потому что Церковь – лакомый кусок для атакующего. Во-первых, пороки её видны максимально, а, значит, легко продемонстрировать. Во-вторых, за негатив о Церкви наверняка похвалят – ведь эта институция раздражает многих. Одних раздражает в принципе своим существованием, других – тем, что влияет на российское сознание.

Так что Собчак делает намеренную провокацию и получает зло в ответ на зло. Может ли это кого-то порадовать? Только людей озлобленных. Нужно ли из этого сделать правильные выводы? Несомненно. Церковь сегодня имеет массу проблем, но решать их необходимо внутри самой Церкви.