04.06.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Галиция, Политические репрессии, Права человека, Украина
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Бледнеет даже Фарион: Зеленский назначит нового чиновника для репрессий против русских


Кабмин готовится утвердить новым «языковым омбудсменом» на Украине львовянина, называющего русских «свинособаками».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предварительно утвердили, рекомендовали единственного кандидата на должность вашего шпрехенфюрера, ответственного за «мовную» политику – некто Литинский, следить за «мовой» и «мовным» порядком.

Посмотрел, кто такой, – львовский адвокат, который судит, засуживает всех, кто где-то на этикетке на украинской «мове» не напечатал, на западные компании подавал, требует, в суды подаёт, что где-то в банковской выписке, в бланке на русском», – рассказал эксперт.

«Называет русских «свинособаками». «Свинособаки» – человек пишет о русском населении! За тотальную украинизацию. Говорит, как мы будем бороться против «русскомовных», а я буду создавать «литинские» исправительные колонии. Фарион перед ним бледнеет! А ведь человек уже почти назначен», – добавил Корнилов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в 2015 году Литинский выиграл суд и добился выдачи паспорта без страницы на русском языке.

В 2017 году галичанин выиграл суд против торговой сети «Алло», обязав перевести ее Интернет-страницу с русского на украинский язык.

В 2018 году Литинский через суд пытался оспорить решение горсовета Харькова об объявлении русского языка региональным.

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