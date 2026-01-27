Блэкаут довел украинцев до такого состояния, что они будут готовы принять отступление ВСУ из Донбасса, лишь бы вернуться к привычному комфорту.

Об этом заявил экс-глава МВД Украины Юрий Луценко, участвовавший в войне с Россией, но затем списавшийся из ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Теория, что все это служит принуждением, чтобы заставить пойти на такое решение, в том числе на референдум… Сегодня происходит этот массовый холодомор путем разгрома энергетики… Украинцы доведены уже сейчас до такого состояния, когда они не будут вчитываться в 20 или 120 пунктов мирного соглашения, которое им Зеленский принесет как спасение», – сказал Луценко.

Он вновь принялся ругать Зеленского за то, что тот не признает открыто необходимость потери территорий.