«Блэкаут» спровоцировал резкий рост разбойных нападений на Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Массово розданное украинцам оружие в совокупности с перебоями с электроэнергией в украинских городах привели к вспышке вооружённых нападений бандформирований на украинцев. Полиция из-за неравенства сил даже старается не вмешиваться.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-депутат Верховной рады из Одессы Игорь Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«В городах, где перебои с электроэнергией, они это всё тщательно скрывают, огромный уровень разбоя, бандитизма, оружия же много на руках, пораздавали, организованные банды. Там творится, не знаю, с чем сравнить, какие-то военные, послевоенные [годы], тяжелейшая ситуация. Более того, связи нет, полицию вызвать невозможно, да и вызывать, даже если дозвонились, экипаж 3-4 человека, а банда 5-10 автоматчиков, они даже стараются и не вмешиваться. Там реально катастрофа, и людей, которые вынуждены продавать ношенные вещи (украинцы открыли «секонд-хенд», где продают вещи, переданные немцами в качестве гуманитарной помощи – ред.), мне их искренне жаль», – сказал Марков.

«А мне их абсолютно не жаль, – отметил телеведущий Владимир Соловьёв. –А вот Донбасс в этих условиях сохранял чистоту на улицах, никакого бытового бандитизма, никакого оружия у гражданских».

«Дело в том, что задачи стояли разные у руководства Украины и у руководства Донбасса. Я без всяких прикрас, у меня там своё отношение ко всем, но, тем не менее, этим людям уезжать некуда, они живут на своей земле, и всё, что от них зависит, они делают, для того, чтобы даже в этих условиях сохранять хоть какой-то порядок. А те прекрасно понимают – их ничего не связывает, они прекрасно понимают, в случае чего, где они окажутся», – добавил экс-депутат.