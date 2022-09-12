Блэкаут в Харькове: реакция – от паники до надежды

Новости Украины

«ПолитНавигатор» публикует сведения о настроениях в Харькове от сторонников России, остающихся в городе и ждущих освобождения в условиях смертельной опасности.

Харьков, 12 сентября, 17 часов. Только что в части районов закончился второй за сутки блэкаут (первый продолжался с 20 часов с воскресенья по понедельник, второй – 13 часов понедельника). Всего-то несколько часов, но демонстрация возможностей ВКС России получилась вполне убедительной.

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Прежде всего: кадры взрыва на ТЭЦ-5, растиражированные в сети, полностью соответствуют картине, которую после ракетного удара вечером 11 сентября наблюдали харьковчане. Как будто в темноте над горизонтом вдруг взошло солнце, а затем вспухло клубами огня. Подтверждаются также сообщения о том, что на станции разорвало паровой котёл, что привело к мощному взрыву.

После того, как выяснилось, что блэкаут наступил во всем городе и в доброй трети Украины, взорвались местные паблики проукраинского сегмента. Помимо классических «а нас за шо» и «это подлая месть за успехи ВСУ на фронте», часть «патриотов» продемонстрировала зачатки практического мышления.

«Поезда встанут»; «а шо теперь с деньгами на карточках, это ж банки работать не будут»; «продукты на складах испортятся (может, их завтра станут бесплатно раздавать, надо проверить)»; «сигнализация работать не будет, и будут грабить», «транспорта и воды уже нет»; «а шо ж теперь, слава Украине, зимой делать?»; «а раненые теперь считай 200-е, если госпиталя без света и больницы все тоже»…

За пять минут внезапно протрезвевшие «патриоты» набросали красочную картину постапокалипсиса. В ней было все, за исключением веры в то, что правительство в купе с западными партнерами смогут исправить ситуацию, раз уж Россия взялась за дело всерьез.

Ожил и русский сегмент харьковского интернета, по понятным причинам, исключительно в «личке». Он молчал со дня сдачи Балаклеи. Как молчали люди при встречах. О том, что Россия оставляет Харьковскую область, было физически невозможно, душно, больно говорить или писать.

Блэкаут позволил сделать вдох, укрепил уверенность, что речь не идет о территориальных уступках ради договорняка с режимом Зеленского. Чувства харьковчан в связи с прилетом по ТЭЦ-5 можно сравнить разве что с теми, которые встряхнули город утром 24 февраля, после 8 лет жизни при нацистском режиме.

Разумеется, русский Харьков тоже прекрасно представляет себе последствия длительного блэкаута. И готов терпеть их столько, сколько нужно для освобождения. Впрочем, «терпеть» это не то слово. Так не говорят о шансе выжить, оставаясь человеком.

Тем временем на улицах (пока – на улицах, не в квартирах) Харькова продолжаются облавы на мужчин призывного возраста. Военкомы по полной программе использовали воскресенье, когда горожане после двух дней обстрелов выбрались за продовольствием. Группы автоматчиков по три человека хватали пушечное мясо возле рынков и универсамов. «Контрнаступ» требует пополнения резерва.

Из Изюма и Балаклеи приходят страшные известия. Бандеровцы (а это именно бандеровцы, нацбаты и западенцы) творят с местным населением то же, что в годы Великой Отечественной творили их предки в Киеве, Харькове, на Волыни, часто ужасая жестокостью даже немцев. Убивают учителей, так же, как в послевоенные годы на Галичине. Убивают других «коллаборантов», и даже просто хозяев усадеб, осмелившихся возразить грабителям. Точно так же, как это было 8 лет подряд и по сей день продолжается в Донбассе.

Еще до захвата ВСУ и силами НАТО Балаклеи, самым употребляемым словом в риторике представителей украинской власти, от Зеленского до последнего беглого секретаря сельсовета стало слово «зачистка». Не «контрнаступ», не «перемога» и даже не «Путин». Именно «зачистка», как целеуказание. Дотянуться и уничтожить тех, кто посмел быть с Россией, поскольку для режима жизненно важно запугать «пророссийских» в Харькове и Херсоне, Одессе и Запорожье.

В 2015 году, перед очередными выборами мэра, городские власти Харькова выпустили омерзительный агитационный плакат. На поле, разделенном пополам, с одной стороны разместили фото развалин Донецка, с другой – изображение мирного Харькова. Дескать, «сравнивайте, делайте правильный выбор и поймите, что правы местные «элиты», которые сумели не пустить вас на путь Донбасса в 2014 году. Осознайте, что это было не предательство, а единственное спасение для Харькова»…

И вот сегодня, если фото двух городов поставить рядом, разница будет только в слабо узнаваемых контурах разрушенных зданий. Что закономерно следует из деструктивного предназначения нацистского государства Украина.

От фашизма не получится дистанцироваться, его нельзя задобрить бездействием. Об этом в свое время метко сказал Мартин Нимеллер («…а когда пришли за мной, за меня некому было заступиться»).

Сегодня «город-герой» Харьков укронацисты грабят и «зачищают» почти так же, как Балаклею, Изюм или города Донбасса.

Кстати, буквально пару часов назад выдал очередную «плодотворную» мэр Харькова Терехов. Согласно его последнему заявлению, в связи с перебоями в электросети жильцов высоток будут отселять в здания не выше девяти этажей, превратив их в общежития. Добрый мэр! Благодаря его заботе о харьковчанах, укровояки-мародеры смогут выйти на новый оперативный простор.