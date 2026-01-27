Блэкаут в Киеве: Будет не только холодно, но и голодно

Анатолий Лапин.  
27.01.2026 13:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 933
 
Дзен, Киев, Украина, Экономика коллапса


Отключение электроэнергии на Украине, даже если все останется, как есть, и не будет ухудшения, повлечет резкий рост цен и обвал ВВП.

Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил экономический эксперт Юрий Гаврильченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отключение электроэнергии на Украине, даже если все останется, как есть, и не будет ухудшения,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Бизнес покупал электроэнергию где-то по 12—20 грн за киловатт. А если использовать дизель-генераторы непромышленного стандарта, стоимость киловатта увеличивается вдвое.

Причём вдвое — это если вообще электроэнергия есть. А вот если этого нет, то тут нужно считать, потому что ни один генератор не рассчитан на то, чтобы работать 24 на 7. И для того, чтобы ты обеспечивал свой бизнес электроэнергией за счёт автономных резервов, ты должен иметь как минимум три, а то и четыре генератора, они в три смены будут работать. И вот тогда уже стоимость киловатт-часа возрастает где-то до пятидесяти гривен.

С таким напряжением сил и с такой стоимостью подорожает абсолютно всё, причём по цепочке. И производство, и услуги, и хранение.

Это может привести к концу года к падению экономики на 4—6% при неизменных всех остальных параметрах, это уже сейчас можно говорить», — заявил Гаврильченко.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить