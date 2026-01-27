Блэкаут в Киеве: Будет не только холодно, но и голодно

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Отключение электроэнергии на Украине, даже если все останется, как есть, и не будет ухудшения, повлечет резкий рост цен и обвал ВВП.

Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил экономический эксперт Юрий Гаврильченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

