«Блэкаута не будет! Все восстанавливаем!» – в Минэнерго Украины просят новых «калибровок»

Новости Украины

После активных трех волн обстрелов критической инфраструктуры украинские энергетические компании понесли бешеные расходы на ее восстановление, однако в ближайшее время система будет налажена до такой степени, что электроэнергию будут отключать не более, чем на 2 часа в сутки.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил советник министра энергетики Украины Александр Харченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается ситуации – в общем, идут ремонты. После этих трех волн атак очень сфокусированных, которые произошли где-то 10-11, 16 и 21-22 в октябре, сейчас очень активно идут ремонты, много объектов восстанавливаются. Поэтому, я думаю, если эти волны не будут повторяться, или если мы будем так же эффективно, как во время последней волны, отрабатывать физические защиты, и ПВО будет так же отрабатывать, то уже в ближайшее время больше чем на два часа никого отключать не будут. Но предусмотреть это невозможно в полном объеме», – заявил Закревский.

«Будем откровенны, украинские энергетические компании из-за падения потребления и бешеные расходы на ремонты после атак, абсолютно сейчас без денег. Это необходимо понимать. И нам необходимы и деньги, и оборудование. Над этим идет очень активная работа в прямом смысле. Я частично тоже в ней принимаю участие. Я вижу, насколько европейские партнеры действительно направлены помогать, ищут оборудование, какие-нибудь эквиваленты к тому постсоветскому, зачастую, оборудованию, которое наши региональные компании просят, помогают им понять, как одно оборудование конвертируется в другое и т.д. Это огромная работа, она делается и уже делается очень активно. Я абсолютно уверен, чувствуя эту поддержку, что вместе с европейцами мы точно удержим нашу энергетическую систему и русским добиться блэкаута, о котором они так мечтают, – не удастся», – подчеркнул советник министра.