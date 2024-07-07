Блэкауты ускорили массовое бегство украинцев за границу

В июне ускорилась эмиграция украинцев за границу , что может быть связано с перебоями с электричеством. Об этом говорится в новом макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка Украины.

В документе отмечается, что за прошедший месяц количество соискателей раьочих мест в Незалежной, измеряемое количеством резюме, увеличилось незначительно, что в основном отражает влияние сезонности.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

При этом в мае-июне активизировалась миграция украинцев за рубеж: по данным ООН, число мигрантов выросло до 6,6 млн человек по состоянию на 13 июня 2024 года, что могло быть связано с нехваткой электроэнергии.

На третьем году войны страны ЕС стали смотреть на беженцев-украинцев не только как на обузу и лишние социальные расходы, но и как на выгодное приобретение. Сначала украинцы интегрировались в европейский рынок труда, а теперь и европейские демографы говорят о том, что беженцы могут если не решить, то хотя бы облегчить демографические проблемы стареющего Старого Света.

В нашумевшей публикации «Европа 2050. Демографическое самоубийство» французские экономисты Жан Буссмар И Мишель Годэ оценивают демографическую ситуацию в Европе как «катастрофическую».

Статистика подтверждает этот алармизм: по данным ООН о рождаемости за 2023 год, лучшие результаты в ЕС были во Франции и Ирландии (коэффициент рождаемости 1,8), но и эти цифры мизерны: они означают, что в будущем не удастся удержать численность населения даже на нынешнем уровне. В прибалтийских лимитрофах цифры еще ниже: 1,7 в Эстонии, и по 1,6 в Латвии и Литве. А в среднем по ЕС коэффициент рождаемости вообще составил 1,5. И цифры эти из года в год уменьшаются. В этих условиях волна человеческого ресурса с востока стала для Европы испытанием на прочность, но и шансом на будущее. По оценкам МВФ, прием украинских мигрантов у себя обошелся европейцам в 30-37 млрд. евро (0,2% от ВВП Евросоюза). При этом самые большие траты понесли страны-соседки Украины и прибалты. Однако по тем же оценкам в долгосрочной перспективе эти траты окупятся. «Беженцы из Украины пусть и не покрыли полностью, но существенно облегчили дефицит рабочей силы на европейском рынке», — говорят эксперты из ЕС. Из данных ООН следует, что украинцы покрывают дефицит рабочей силы именно там, где он чувствуется особенно остро: 15% трудоустроенных в ЕС беженцев из Украины работали в сфере розничной торговли, 14% в области образования, 9% в области здравоохранения, 5% в отельном и туристическом бизнесе, 5% в салонах красоты и парикмахерских. По оценкам Oxford Economics, даже если в Польше останутся и будут работать всего 650 тысяч украинских беженцев, к 2030 году экономика страны вырастет на 1,2%. А если там будет работать один миллион украинцев, экономика может вырасти на 2% только благодаря им. МВФ считает, что вклад украинских мигрантов увеличит и объем производства в 2026 году по сравнению с базовым сценарием без миграции на 2,2–2,3% в Эстонии, Польше и Чехии и на 0,6% в Германии. Во всем этом плохо лишь то, что все эти люди будут поднимать экономику не своей родной страны.