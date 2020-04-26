Блеск и нищета белорусских теледеятелей

26.04.2020, Минск, Эльвира Мирсалимова

Белорусское телевидение, при всей своей напыщенности, смотрится натужно. Вроде «таксама, як усе»: мелькают заставки, операторы двигают камеры, интерьеры студий блестят хайтеком… Но на выходе – «пластмассовость» и местечковость. Да и старательные ведущие лишь усиливают ощущение пустоты.

Риторика многих теледикторов ныне стала однобокой – неприкрыто антироссийской: «Россия множит фейки», «Россия перевирает», «братья так не поступают» и т.п. Синхронный «наезд» на российские СМИ, на «башни Кремля», выдаваемый за «ответку».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Некий Азарёнок пафосно вещает, что «нашей стране все завидуют, потому что у нас есть лидер, которого не ломает невиданная информационная буря». Лидер-то есть, но вот – кто порождает информационную бурю?

Стыдно за некого Кривошеева, подписывающего свои малосмотрибельные видео – «Fake Ros News». Означенный телемужичок нахраписто рекомендовал российским коллегам «теребить своё имперское эго в самоизоляции». Этакое селянское бахвальство.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Слушайте, но это же просто жуть. Ладно, Глава нашего государства, мягко говоря, не является образцом безупречного построения фраз: его простонародные высказывания давно стали частью политического фольклора. Простые люди, слыша очередную «недарэчнасць», лишь ухмыляются. (Это у радикальных нациков в тот момент случается истерика, а большинству населения – это лишь новая тема для пересудов на перекуре.) Но то, с каким остервенением ещё вчерашний рафинированный телепланктон вдруг закатил антироссийскую истерию – просто отвратительно.

Предлагаю посмотреть, как, говоря словами президента, «плявузгае», например, упомянутый Кривошеев.

«Допустим, что не Кремль заказал медиакашель в сторону Минска», – вещает парень с голубого экрана. Т.е. он знает точно (и всем должно быть известно!), что именно «Кремль заказал», но как бы предлагает представить, что будто бы это не так.

Вот ещё. «Выходит, три в одном. Сначала операция «Отчаяние»: в Беларуси якобы ад кромешный. Следом операция «Принуждение к помощи»: возьмут, никуда не денутся. А на финал операция «Поглощение» – аншлюс вместо равноправного союза».

Парень понимает, что несёт? Москва якобы втюхивает нам помощь, чтобы затем совершить «аншлюс». И чем, спрашивается, риторика мужичка с государственного БТ отличается от откровенно националистических СМИ, существующих на западные гранты, денно и нощно воющих «захватят-захватят»?

Неужели белорусские теледеятели, эти радетели, интерпретаторы и оправдатели, не отдают себе отчёт, что именно они раздувают истерию, именно они формируют «нездоровую атмосферу», именно они «плявузгаюць» и бросают тень на Союзное государство, на союз наших стран? Откуда берётся столько ненависти к России?

Где уверенная, интеллигентная, спокойная и взвешенная риторика? Где умная, глубокая и авторитетная аналитика? Где факты, вместо эмоций и «наездов»? Куда делся журналистский профессионализм, выражающийся в порядочной убедительности?

И вот уже летят призывы к наказанию тех инфосообществ, имеющих мнение «отличное от».

Публицист Терех открыто призывает «привлечь сурового молоха государственной идеологии» в отношении реального врача, высказавшегося в своём аккаунте о собственном понимании ситуации с коронавирусом в стране. Публицист, надо заметить, конкретно угрожал упомянутому доктору обращением в прокуратуру.

Вот что имеем. Терех назвал государственную идеологию именем библейского божества, которому приносили в жертву детей.

Раз белорусские чиновники от идеологии не привлекли публициста к ответственности и даже не пригрозили прокуратурой, то напрашивается масса вопросов. Например, теперь всем можно именовать идеологический госаппарат «демоном жертвоприношений» или позволительно только этому конкретному публицисту?

Но Терех пошёл дальше. Он призывает карать «беспредельщиков разгулявшейся истерии». «Карать, карать и еще раз карать», – требует неуёмный публицист. Вероятно, по только ему понятной схеме – кто кого будет судить, и по каким критериям.

Впрочем, вряд ли терехоподобные любители карательных рейдов обратят свой взор на кривошеевоподобных зачинателей истерик.