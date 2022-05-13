Блеск и нищета одесской теробороны: настоящая побирается, фейковая поет

Новости Украины

По заветам пропаганды коллективного Запада, ВСУ сильнее, потому что мотивированнее. Русских, мол, на фронт из-под палки гонят, а украинцы сами рвутся. И зарплата, дескать, у украинских военных огромная, и экипировка с вооружением — всем миром же в нее вложено! — как из фантастических фильмов… Постапокалиптических, ага.

Если идешь по улице, втыкая в асфальт, и взгляд при этом выхватывает чьи-то самые драные, просящие каши ботинки, или замотанные скотчем резиновые тапки, то, подняв глаза, обязательно натыкаешься на болтающийся на поясе автомат — боец теробороны то есть, наделенный полномочиями, следует в своих онучах по делам государственной важности. В наливайку.

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И недавно вот — в супермаркете на кассе «эль скандаль при посторонних» случился: мужик на всю Ивановскую орал:

«Почему на бритвенном станке один ценник, а в чеке пробито на 70 копеек дороже?!».

А интересно ж, кто там во время военных действий за копейки убивается и почему от этого кого-то родители детей оттаскивают. Пенсионер, что ли? Но голос молодой, звонкий. Оказалось — он самый, боец теробороны, а дети к его автомату руки тянули — что за штука? Но так как эта заметка не о спекуляциях и не о безопасности при обращении с оружием, то только и остается, что сделать вывод — бойцы самой модерновой и мотивированной армии с огромными зарплатами так себя не ведут.

Еще одна фееричная картина. Есть в Одессе магазины с дешевой одеждой и обувью. И вот я наблюдал, как трое оборванцев, простите, воинов тероброны, просили продать им три пары обуви типа оптом, чтобы дешевле, и взывали к сочувствию:

«Посмотрите, во что мы одеты!».

В розничную цену им денег не хватало. Но менеджер все равно вежливо отказал. Политкорректно, знаете ли, на мове. Они из магазина вышли злые, дверью хлопнули, а к ним бомж сразу «Слава Украине!» — в надежде, что со своих космических зарплат ему подадут. Так они того бомжа вместо «Героям слава!» как послали туда, куда привыкли посылать русский военный корабль, что гай гудел!

Но это так — накопленные картинки из жизни. Поэтому пропаганду иллюстрируют совсем другие картинки.

Патриотическая общественность уже несколько дней утопает в восторге от нового чуда Центра информационно-психологических операций — клипа «Грай», якобы снятого бойцами одесской 122-й бригады ТрО. Боец, мол, написал слова и музыку, другой боец выступил продюсером (в селфи-бригадах, где «воюют» Стерненко с Ганулом, обмундирование хорошее и есть время на творчество). Остальные участники — режиссер, аранжировщики, бэквокалисты и т. п, как преподносят СМИ, тоже все сплошь патриоты из Одессы и Николаева.

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А сюжет там такой: беззубый ватник из Рашки, перед которым стоит бутыль самогона, а на заднем плане разбитое окно, завешенное красным флагом, находит в «чат-рулетке» бандеровца, но узнав, что тот из Одессы, называет его «нашим пацаном», а Одессу — исконно русским городом (что-то не так?), а бандеровец с побратимами и начинает ему петь, как одесские казаки бьются, а он — «ворог, якый скуштуе зэмли», земли, то есть поест вместо денацификации. Украинский рок — бессмысленный и беспощадный.

Примечательно, что экипированы герои клипа не в пример настоящим оборванцам теробороны, бродящим по городу в поисках халявы, а так, как пропаганда и представляет. И стреляют настоящими снарядами из настоящих орудий — все равно западные партнеры их столько «надарили», что хоть засаливай. И нет, это вовсе не реквизит с Одесской киностудии — там только эпохи ВОВ муляжи и из «Трех мушкетеров».

В общем, я к тому, что на обертку им денег не жалко, а суть…

А сути в самой, то есть в настоящей теробороне, пока нет. Даже если и зарождались зачатки, то вмиг улетучились, когда ее поснимали с теплых локаций — например, людей с заминированных пляжей гонять да телефоны у прохожих отбирать на предмет подписок на русские телеграм-каналы — и бросили на Донбасс.

Беда прямо приключилась — бойцы куда-то по дороге пропадать стали, в прямом смысле, теряя тапки. Ну и наконец самое страшное — с сегодняшнего дня им запретили продавать алкоголь.

А я это к тому, что момент хороший. Такой, впрочем, уже был. 8 лет назад. Но его упустили. Поэтому-то клипами ура-патриотичными, якобы от одесситов, и глаза замыливают. Больше нечем. И главное, что нищеброды, которым 70 копеек на бритву не хватает, тоже это прекрасно видят. Это к вопросу о мотивации украинской армии. Ее нет. Хотя иди знай, что случится, если еще 8 лет ждать…