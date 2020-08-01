Блеск, нищета и потенциальная опасность совместных азербайджано-турецких учений

01.08.2020, Москва, Александр Ростовцев

28 июля в Азербайджане начались совместные с Турцией военные учения. Они продлятся до 10 августа и широко охватят территорию бывшей советской республики: Баку, Нахичевань, Гянджу, Кюрдамир и Евлах.

В учениях задействована авиация, ПВО, артиллерия, бронетехника двух государств. Судя по видеозаписям, в Азербайджан из Турции прибыло до батальона солдат, несколько бронемашин, два вертолёта и пять истребителей F-16 четвёртого поколения.

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Если бы не продолжающийся «товузский кризис», в событии не было бы ничего экстраординарного. Однако совместные с Турцией военные маневры вблизи армянской границы и их внеплановое проведение во время продолжающихся стычек на товузском фронте заставляют рассматривать их как часть азербайджанского плана по возврату территорий.

Впрочем, в Баку не признают связи учений с пограничным конфликтом, о чём заявила представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Несмотря на явный медийный эффект, ситуация потенциально опасна тем, что в Баку открыто заявляют о возможности силового решения проблемы Нагорного Карабаха и других утраченных территорий, а Турция чётко дала понять, что в случае армяно-азербайджанской войны она поддержит Азербайджан.

С другой стороны, какие бы страшные угрозы не звучали из Баку, а война с Арменией не вернёт Нагорный Карабах. Скорее, она даже ускорит его признание другими государствами, а вместе с бывшей автономией навсегда уйдут и несколько азербайджанских районов, очищенных от азербайджанского населения и присоединенных к непризнанной республике в результате войны 1992 – 1994 годов.

Если смотреть шире, то полномасштабная война двух бывших союзных республик автоматически означает прямую конфронтацию России и её союзников по ОДКБ с Турцией, входящей в блок НАТО.

Подобный сценарий развития событий пришёлся бы по душе вашингтонским делягам, но не устраивает ни одну из сторон прямо или косвенно вовлечённых в армяно-азербайджанские разборки. Из чего следует малая вероятность перерастания «товузского кризиса» в нечто более горячее.

Несколько удивляет, что некоторых наблюдателей шокирует девиз военных учений «Одна нация – два государства». Однако этот вектор развития Азербайджана был задан ещё во времена президентства Алиева-старшего, и с тех пор республика неуклонно его придерживается, а основа военного союзничества была заложена ещё в 1992 году подписанием документа «О солидарности и сотрудничестве».

В 1994 году, с подачи Турции, Азербайджан примкнул к программе НАТО «Партнёрство во имя мира» и с тех пор получает ряд вооружений от Анкары в рамках разработанного турецкими военными специалистами плана модернизации азербайджанской армии и подготовки специалистов.

Совместные азербайджано-турецкие военные учения проводятся с 2003 года, а в последние 10 лет частота их проведения удвоилась после подписания договора о взаимопомощи, если одна из сторон подвергнется военному нападению или агрессии.

Ереван традиционно комментирует эти совместные военные учения в негативном ключе вне зависимости от обстановки в Нагорном Карабахе или на армяно-азербайджанской границе, однако в Минобороны республики их характеризуют как «тактические» и особого беспокойства не проявляют, прекрасно понимая, что проводимые с помпой маневры носят скорее сдерживающий и демонстративный характер.

Однако есть в нынешних учениях некоторые нюансы, которые, по мнению военных аналитиков, привлекают к ним повышенное внимание.

Учения имеют явный приоритет использования ВВС, причём сухопутная их часть заметно короче авиационной.

Помимо отработки авиаударов в районе Баку, Азербайджан проведёт лётно-тактические учения в приграничных с Арменией районах Гянджи, Кюрдамира и Евлаха, а также в Нахичевани, которую отделяет от Азербайджана полоска армянской территории.

Через города Гянджа, Евлах и Кюрдамир проходит автотрасса, тянущаяся вдоль границы с непризнанной НКР и Арменией. В случае войны эта автотрасса получит статус рокады, по которой будет осуществляться переброска войск и грузов. Расстояние от Гянджи и Евлаха до армянских позиций составляет примерно 40 – 50 км. На одном из плеч той же дороги, всего в 70 км к северу от Гянджи, находится Товузский район, где 12 – 16 июля шли активные боевые действия между азербайджанскими и армянскими войсками.

Таким образом, совместные азербайджано-турецкие учения имеют слишком демонстративный, практически провокативный, характер, поскольку проводятся они вблизи от армянских границ, военных объектов и инфраструктуры.

Следует заметить, что во всей этой кутерьме в наиболее невыгодной позиции находится Азербайджан, утративший (во многом по своей вине) 20% территорий. А так как эта потеря была обусловлена развалом СССР, то решить принадлежность НКР в рамках постсоветских реалий не представляется возможным. Максимум, на что может рассчитывать Баку – вернуть в процессе переговоров с Ереваном пять оставленных в ходе войны азербайджанской армией районов.

Понятное дело, что существование второго, пусть и непризнанного, армянского государства, объективно выгодно Еревану, и, как ни странно, выгодна подмена Баку его «Старшим Братом» Анкарой, что выводит конфликт за рамки двухсторонних отношений, одновременно повышая статус переговоров по НКР.

В постоянном конфликте вокруг Нагорного Карабаха заинтересована и Турция, которой необходимо удерживать Азербайджан в своей орбите в надежде на слияние (когда-нибудь) в «Великий Туран».

В Баку, судя по всему, это прекрасно понимают и принимают любую помощь от Анкары, стараясь избегать слишком тесных объятий стремительно исламизирующегося «Старшего Брата».

Оптимальным решением мог бы стать долговременный компромисс по НКР между Ереваном и Баку, что в ближайшем будущем привело бы Азербайджан в ОДКБ и ЕАЭС вместо участия в натовских лохотронах, снизив до минимума конфронтацию с Арменией, но рассчитывать на подобный исход было бы слишком оптимистично – с обеих сторон полным-полно упоротых «ястребов», готовых воевать до последнего армянина и последнего азербайджанца во имя старых обид.

Остаётся единственно правильный вариант: под чутким российским контролем усаживать противников за стол переговоров и продвигаться вперёд мелкими шажками, договариваться, договариваться и ещё раз договариваться, тщательно избегая большой драки, неустанно разъясняя древнюю как мир аксиому – худой мир лучше хорошей войны.