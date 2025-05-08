«Блестящая спецоперация Путина» – укро-пропагандист о подъёме правых в Европе

Вадим Москаленко.  
08.05.2025 20:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Мир переживает «кризис европейской идентичности», который якобы был спровоцирован президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил известный нетрадиционной ориентацией киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Мир переживает «кризис европейской идентичности», который якобы был спровоцирован президентом РФ Владимиром Путиным. Об...

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«Происходят два противоположных процесса. С одной стороны, в таких странах, как Канада или Австралия, консерваторы уступают либералам на фоне разочарования в Трампе как человеке, который выступает против обычных торговых отношений в условном англосаксонском мире. С другой стороны, в европейских странах усиливаются ультраправые тенденции.

[Помимо Фицо, Орбана, рейтинга АдГ в Германии и т.д.] можно ещё вспомнить невероятную победу партии Reform в Великобритании на местных выборах, где они получили столько мест, сколько консерваторы потеряли. Это историческая победа. Вся борьба консерваторов с ними, ради которой они пошли на брекзит, закончилась крахом самих консерваторов.

На место консерваторов приходят ультраправые – это примерно то, что Трамп сделал с Республиканской партией, он её подменил собой», – сокрушался Портников.

Он назвал происходящее «политической революцией».

«Я считаю, что это связано с кризисом европейской идентичности, который разжигал Путин последнее десятилетие. Это реально началось с войны в Сирии, опасности которой не понял Обама. С миграционного кризиса Европы, который был как раз спровоцирован сирийской гражданской войной.

Раньше была миграция, но не было такого подъёма ультраправых настроений. Это всё Путин задумал и организовал. Это была спецоперация. Блестяще проведённая спецоперация», – вещал пропагандист.

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