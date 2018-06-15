15.06.2018, Москва, Олег Кравцов

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“Блестящая столица мирового уровня” – иностранцы поражены изменившейся Москвой

Российская столица очень сильно изменилась в лучшую сторону и не уступает сегодня Берлину или Парижу.

К такому выводу пришли приехавшие в Россию на чемпионат мира по футболу иностранные болельщики, подборку мнений которых публикует “Независимая газета”.

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«Мы пытаемся разобраться в Москве, оказалось, что она не меньше, чем Мехико, не ожидали такого от европейского города, – рассказал мексиканец Эмилио. – У нас две группы, одна заселилась в хостел, одна – в отель, но мы будем собираться вместе и осмотрим город. Судя по тому, что я увидел, это просто блестящая столица уровня Парижа или Берлина. Вижу, что в Москве будет очень безопасно – местные жители очень дружелюбно нас воспринимают, никакой агрессии за день я не видел, все, наоборот, пытаются с нами сфотографироваться или как-то помочь. Очень полезны были волонтеры в аэропорту, которые направили нас и рассказали, что надо сделать в первую очередь».

«Мы живем не в центре, уже успели поездить на метро, которое впечатляет – очень чистое, и поезда ходят очень часто, – говорит Марко из Испании. – Мне понравилась центральная часть города, видно, что многое было обновлено, и это сделали не к чемпионату, а просто для того, чтобы усовершенствовать город. Пока мы пытаемся разобраться с текстами на русском языке – хотя для фанатов навигация установлена, много волонтеров, но нам хочется побольше посмотреть нетуристические места, увидеть что-то аутентичное. Мы специально разместились подальше от центра, выбрали Чертаново, так как один друг сказал мне, что, судя по расположению, это может быть опасный район. А там оказалось совсем спокойно, чисто и благоустроенно».

«Два стадиона такого уровня, как «Лужники» и «Спартак», для одного города – это очень круто, – говорит Анджей, который прибыл поддержать сборную Польши. – Я знаю, что это еще не все арены, которые есть в Москве, удивительно, конечно, что все они в таком прекрасном состоянии. В этом году удивила работа волонтеров – их очень много, они действительно готовы помочь всем чем могут, и всегда, есть кто-то, кто знает хотя бы какой-то иностранный язык, а не только русский».

«Москва прекрасна, несколько холоднее, чем я ожидала от лета, но мне говорили, что тут вообще надо будет ходить в куртке, – говорит Мария из Египта. – У меня в Москве учится подруга, так что я знала многое о городе, о том, что он очень красивый, удобный для жизни и очень изменился в последнее время. Я уже проехала круг по Московскому центральному кольцу – у нас, к сожалению, нет ничего подобного, хотя Каир тоже огромный».

«Мы были в Москве в 1998 году, но сейчас такое ощущение, что это совсем другой город, – говорят Мартин и Илза из Германии. – Мы приехали заранее, чтобы отдохнуть тут до начала чемпионата, прошли по местам, которые видели 20 лет назад, и не узнали их – в центре теперь можно гулять пешеходам, улицы не забиты машинами, как прежде. Парк «Зарядье» – просто фантастика, не верится, что его можно было создать за такой срок. Да и все исторические здания, которые раньше нередко выглядели плохо, отремонтированы. На каждом углу кафе и магазины, которые работают допоздна. Изменения поразительные, город выглядит как мировая столица не только по размеру, но и по уровню развития».