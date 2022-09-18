«Блестящий удар, ВСУ отработали на 12 из 10» – полковник СБУ о теракте в Херсоне

18.09.2022  23:10 (Мск), Львов
Тарас Стрельцов.  
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ВСУ-убийцы, Дзен, Украина, Херсон
Новости Украины

Теракты, подобные удару американскими РСЗО «Хаймарс» по центру Херсона во время совещания в администрации, – хороший и действенный способ запугивать всех, кто на неподконтрольных Киеву территориях поверил в Россию.

Об этом в эфире телеканала NTA заявил полковник СБУ в отставке Михаил Притула, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Теракты, подобные удару американскими РСЗО «Хаймарс» по центру Херсона во время совещания в администрации,...

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«Наша разведка отработала очень удачно, они знали, когда и что происходит, и нанесли блестящий хороший удар. Это было хорошей спецоперацией украинских военных. ВСУ отработали на 12 баллов по 10-бальной шкале.

Теперь все коллаборанты будут бояться собираться вместе, что-то делать. Они поймут, что их ставка на Россию не сыграла, зря они предали Украину.

Однако эти люди предавали Украину годами. Мы должны это понять. Это происходило десятилетиями. Они шли во власть, занимали какие-то должности. Эти люди сдерживали развитие Украины, портили жизнь многим украинцам. Всё это было у нас и, к сожалению, этих людей было достаточно у нас во власти Украины, и очищаться нам придётся ещё определённое время», – анонсировал Притула.

Замглавы Херсонской ВГА Кирилл Стремоусов уточнил, что удар по Херсону не мог быть нанесен без ведома американских кураторов.

«Ни один выстрел HIMARS не может быть произведён без американцев, которые планомерно обстреливают освобождённые от нацизма территории русских земель.

Как бы ни тешили себя украинцы, погоняемые майданутыми укронацистами, результат всех этих ударов очевиден.

Итогом всей этой истории станет самоуничтожение укронацистской государственности, голод и холод зимой», – пообещал Стремоусов.

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