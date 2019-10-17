17.10.2019, Киев, Вадим Москаленко
 
Д.Б., Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Блицкриг на Кубань: Украина начала подготовку

Депутатское объединение «Кубань» создано в Верховной Раде. Его задачей объявлена «разработка политики по возвращению в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

«В первую очередь займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы, тоже будут находиться под нашим вниманием», – написал в своем блоге инициатор создания новой депутатской группы Алексей Гончаренко из партии Петра Порошенко.

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Как передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», Гончаренко опубликовал фото обращения к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой огласить о создании объединения на пленарном заседании.

В состав нового объединения вошли такие одиозные представители украинской политики как Владимир Арьев, Андрей Парубий, меджлис Ахтем Чийгоз и т.п.

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