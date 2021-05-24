Блицкриг Запада на молдавском направлении

24.05.2021, Кишинев, Владимир Букарский

Запад не скрывает, что пытается установить тотальный контроль над Молдовой и превратить ее антироссийский таран.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет исполнительный директор молдавского филиала «Изборского клуба», политический аналитик в Партии социалистов Владимир Букарский

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НАТО и ФБР занялись Молдовой

Западный блок продолжает предпринимать отчаянные усилия по выдавливанию России из черноморско-балканского региона и возвращения Молдовы в кольцо анаконды в качестве недостающего звена. 11 мая президент Румынии Клаус Йоханнис, выступая на саммите «Бухарестского формата» (в него входят девять восточноевропейских стран – членов НАТО) заявил, что страны «восточного фланга» НАТО должны консолидировать усилия для сдерживания российской агрессии. По его словам, угрозы со стороны России будут активно рассматривать на саммите НАТО, который состоится 14 июня этого года в Брюсселе.

Спустя два дня, 13 марта, в американской газете National Review появилась статья известного американского ястреба-республиканца, экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона под названием «Как Байден может обыграть Путина». Среди прочего, автор предлагает «разморозить приднестровский конфликт» (иными словами, возобновить войну на Днестре). Болтон полагает, что «якобы независимое Приднестровье, изобретенное Россией», существует отдельно от Молдовы только благодаря продолжающемуся военному присутствию Москвы.

«Простое привлечение мирового внимания к этой аномалии, возникшей после прошлой холодной войны, потрясло бы Кремль, а решительное новое правительство в Кишиневе теперь дает Вашингтону возможность активизировать свои действия», – пишет американский стратег.

На следующий день, 14 мая, в Кишинёв прибыл с визитом президент Литва Гинтарас Науседа. В ходе своей встречи с Санду он призвал Молдову укреплять сотрудничество с НАТО и использовать для этого посольство Литвы в стране, которое также действует как «посольство связи» Североатлантического альянса. Это прозрачный намёк властям Молдовы: путь для неё в Евросоюз лежит через НАТО.

К контролю над Молдовой подключились и американские спецслужбы. Атташе по правовым вопросам ФБР при посольстве США в Бухаресте Моника Васиевич и сотрудники посольства США в Кишиневе провели встречу с главой Генинспектората полиции Сержиу Пайю. Он отметил, отметил, что МВД Молдовы готово к любой форме сотрудничества с ФБР.

«Ассоциированное трио»: повторение пройденного

17 мая в Киеве была совершена ещё одна попытка реанимировать антироссийский блок на пространстве СНГ. Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой (временный глава правительства Молдовы) подписали трехсторонний меморандум о начале усиленного сотрудничества по вопросам европейской интеграции, который они назвали «Ассоциированное трио».

«Это наше сообщение о том, что нет альтернативы европейской интеграции для наших трех стран-партнеров, и нет альтернативы также и для Европы, потому что они должны воспринимать наши три страны как серьезный проект по обеспечению мира и процветания в Европе», – заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Действие молдавского временно исполняющего обязанности премьер-министра по подписанию меморандума «Ассоциированное трио» раскритиковал экс-президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон, в администрации которого Аурелиу Чокой занимал должность советника по внешней политике.

«Это очень опасный документ», – заявил Додон в эфире телеканала «НТВ-Молдова». По словам Додона, он задал вопрос своему бывшему подчинённому: «Что вы там делали, кто вас уполномочил? Кому нужна это совместная декларация Украины, Молдовы и Грузии?». Додон отметил, что понимает Украину и Грузию, которые хотят в НАТО. «А Молдова куда лезет? Нечем заняться, у нас своих проблем нет? У нас нерешенная приднестровская проблема, а они что-то подписывают против кого-то», — заявил Игорь Додон.

По словам лидера социалистов, меморандум необходимо аннулировать.

18 мая очередное скандальное заявление сделал посол США в Молдове Дерек Хоган, выступая в Государственном университете. Он практически дословно повторил слова упомянутого нами Джона Болтона: «Приднестровье необходимо вернуть под административный контроль молдавских властей». По мнению посла США, вернуть Приднестровье в состав Молдовы мешает «множество подходов» и «отсутствие консолидированной позиции» на правом берегу Днестра.

«Нужно сформировать единую стратегию», – заявил Хоган. Это заявление американского посла, которого называют подлинным хозяином Молдовы, можно рассматривать как зелёный свет к политическим репрессиям.

Как по заказу, последовала провокация в Зоне безопасности в Приднестровье. Согласно заявлению приднестровской делегации в Объединённой контрольной комиссии, неизвестные, прибывшие со стороны Молдовы, обстреляли из ружья автомобиль приднестровского пограничника. Представители Молдовы в ОКК заявили, что никакой информацией об этом не располагают. Требование приднестровской делегации о расследовании инцидента молдавская делегация проигнорировала.

Европейская диаспора как штурмовой отряд

Контроль над парламентом и правительством – та самая малость, которой не хватает для полного встраивания Молдовы в антироссийский альянс. Именно для этого Западу была нужна организация досрочных парламентских выборов, на которых партия Майи Санду «Действие и солидарность» должна одержать полную победу и составить коалиционное большинство – самостоятельно (идеальный вариант) или в коалиции с блоком мэра города Бельцы Ренато Усатого.

На этих выборах Санду и её партия обладают значительной форой перед всеми своими конкурентами. Ей практически гарантирована полная поддержка в европейской диаспоре молдаван, превратившейся в штурмовой отряд прозападной ориентации Молдовы. На данный момент, по данным ЦИК Молдовы, для голосования на выборах зарегистрированы более 80 тысяч молдавских граждан, проживающих за рубежом. Большинство из зарегистрировавшихся молдаван диаспоры живут в странах Европы: Италия (около 17 тысяч), Великобритания (около 13 тысяч), Германия (более 10 тысяч), Франция (около 7 тысяч) и другие страны. На территории Российской Федерации на данный момент зарегистрировались только 6800 молдавских граждан.

Неприкрытое давление послов США и Евросоюза на органы государственной власти Молдовы – Службу информации и безопасности, Центральную избирательную комиссию, генпрокуратуру – в очередной раз удостоилось реакции со стороны России. 21 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь призвала Вашингтон и Брюссель не вмешиваться в дела Молдовы: «Мы вынуждены вновь констатировать, что по мере приближения даты внеочередных парламентских выборов в республике агрессивная риторика у западных представителей лишь набирает обороты».

Захарова особо отреагировала на выступление главы делегации Евросоюза в Молдове Петера Михалко, позволившего себе непозволительную критику в адрес органов государственной власти страны. Дипломат добавила, что Россия со своей стороны «выступает за развитие по-настоящему равноправных, дружественных отношений с Р0еспубликой Молдова», в основе которых должны соблюдаться «принципы невмешательства во внутренние дела, уважение молдавского народа и готовность к диалогу с институтами власти».

Своё недовольство деятельностью западных послов высказал и экс-президент Игорь Додон. «Мы сами должны следить за порядком в своей стране. И когда некоторые послы на телепередачах высказывают обеспокоенность тем, что граждане не будут голосовать, как они хотят, – в любой другой стране за подобные декларации последовало бы наказание. Жаль, что в Молдове подобное поведение всё ещё терпят. Посол не должен указывать гражданину Молдовы, что ему делать и как голосовать, или с кем вступать в коалицию, создавать правительство. Это решать гражданам страны на выборах демократическим голосованием».

Однако у партии Майи Санду не всё складывается идеально гладко, как хотелось бы её и её кураторам. Тележурналистка Ната Албот, личная подруга Майи Санду, живущая в Канаде и включённая в список партии «Действие и солидарность» на 8 месте, была вынуждена отказаться от участия в выборах после того как стало известно, что несколько лет назад она была задержана в кишинёвском аэропорту с дозой марихуаны. Это известие стало громом среди ясного неба для молдавского политического класса, а имя «Ната Албот» стало мемом. Причём, по словам Албот, «травка» у неё в кармане оказалась после вечеринки в кафе «Пропаганда», владелицей которой была её коллега, не менее скандально известная Наталья Морарь, депортированная в 2008 году из России и год спустя ставшая главным действующим лицом «плиточной революции» в центре Кишинёва.

Вместе с тем, левые силы Молдовы выходят из оцепенения после президентских выборов и серии поражений в Конституционном суде. В поддержку Блока коммунистов и социалистов, или, как его называют, «блока двух президентов», высказываются всё больше представителей местных властей, особенно в северных и южных районах Молдовы. Даже у тех молдаван, которые стремятся в Евросоюз и приобретают ради этого румынское или болгарское гражданство, столь откровенная кампания по установлению контроля над страной вызывает отторжение. Блицкриг Запада на молдавском направлении может окончиться провалом.