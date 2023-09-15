Блинкен дал Украине добро на удары западным оружием по России

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Страны западного блока не будут вводить для Украины какие-либо ограничения по использованию вооружения, в том числе дальнобойных ракет.

Об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда речь заходит о том, как украинцы используют [переданные Западом] системы, решение о целеуказании принимаются только ими самими. Они не принадлежат нам. И они должны сами принимать решение о том, что может быть наиболее эффективным в работе по восстановлению своего полного суверенитета и территориальной целостности», – сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что в целом Запад осуждает неосмотрительное использование натовского оружия, но если это против России, то можно.

«В соответствии с нашей собственной политикой мы не поощряем и не разрешаем использование наших систем за пределами Украины. Но опять же, это украинские решения. И единственная причина, по которой мы говорим об этих решениях, заключается в российской агрессии против Украины», – добавил госсекретарь.