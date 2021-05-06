Блинкен дал Зеленскому по рукам

06.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинские олигархи являются такой же опасностью для самостийного государства, как и «российская угроза».

Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен на пресс-конференции в Киеве по итогам встречи с Владимиром Зеленским, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы обсудили вопросы евроатлантического пути Украины, а также ту работу, которую проводит страна для продвижения реформ и искоренения коррупции. Мы говорили о реформах и реформирования институтов. Есть очень много сил, которые выступают против реформ и борьбы с коррупцией. К ним относятся внешние силы, такие как Россия, и внутренние – олигархи и мощные лица, которые преследуют собственные интересы незаконными методами», – сказал Блинкен.

«Супер-символично, что именно сегодня, когда Блинкен рассказал о двух врагах Украины – внешнем в виде России и внутреннем в виде олигархов, вышел свежий рейтинг олигархов от украинского «Форбса». Которые за второй год президентства Зеленского, невзирая на вызванные пандемией карантинные ограничения и общемировой экономический кризис увеличили свое состояние на 42%. А ВВП Украины – упал на 4%», – язвительно отмечает киевская журналистка Светлана Крюкова.

По данным журналистки, Совбез Украины уже готовит новый санкционный список.

«Скорее всего, для Хантера Байдена и украинского олигарха Злочевского 🙂 Разумеется, это шутка. Конечно, речь идёт в первую очередь о Коломойском. Главная цель визита Блинкена в Киев – не «российская угроза». Главная цель: дать по рукам Зеленскому и его команде в связи с недавними увольнениями смотрящих от США и «соросят», – объясняет «ПолитНавигатору» политолог Владимир Корнилов.

«Антикоррупционная вертикаль должна быть строго независимой от властей Украины», – передает требования американцев в ходе их закрытой встречи с фракциями Верховной рады либеральный политолог Станислав Белковский, имеющий связи в Киеве.

«Как и ожидалось, на публике больше говорили о «российской угрозе». Как и ожидалось, «между строк» всюду звучала мысль «Руки прочь от американских смотрящих за вашим бизнесом и судами». Что приятно удивило, так это полное игнорирование темы «евроатлантической интеграции Украины» (а Зеленский на протяжении нескольких недель только с этой темой и носился по всем международным площадкам). Нуланд, судя по утечкам с ее кулуарной встречи с лидерами фракций Рады, даже приказала заткнуться на этот счёт в ближайшее время. Какой-никакой, а позитивчик», – в свою очередь отмечает Корнилов.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев утверждает, что конкурент Коломойского – крупнейший украинский олигарх Ринат Ахметов, напротив, визит американцев намерен использовать во благо себе. Миллиардер Ахметов лоббирует возвращение в кресло премьер-министра Арсения Яценюка, надеясь на его давние связи с Викторией Нуланд.

«Нуланд всегда была главным лоббистом Арсения Яценюка. Напомню – первый раз о связи Нуланд и Яценюка все узнали ещё во время Майдана, когда она лоббировала его назначение в компромиссное правительство при президенте Януковиче…В случае назначения Яценюка премьером, выгоду получит Ахметов, который финансировал и поддерживал Яценюка без перерыва на протяжении многих лет с тех пор, когда тот работал в правительстве Крыма до сегодняшнего момента», – пишет в своем блоге Царев.

«Зачем приехали белые сахибы? Развязать войну? Она стоит больших денег, которых в Украине нет. А колония должна давать деньги, а не тратить господские. Поэтому более вероятен вариант, что они привезли назначение новых наместников, которые способны обеспечить более высокие надои из нашей колонии. В этом смысл аграрной сверхдержавы, а не то, что вы думали о каком-то передовом производстве», – объясняет одесский политик Вячеслав Азаров.