Блинкен: Есть риск, что помогать Украине станет слишком поздно

Максим Столяров.  
19.04.2024 20:47
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Если США не проголосуют за поддержку Украины на этих выходных, то дальнейшее промедление может оказаться решающим.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в рамках встречи глав МИД стран G7 на итальянском острове Капри, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если США не проголосуют за поддержку Украины на этих выходных, то дальнейшее промедление может...

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Чиновника прямо спросили, не слишком ли поздно передавать Украине пакет помощи в 60 млрд.

«Что касается Украины, самое важное – добиться голосования по этому законопроекту – и продвигать его вперёд. И это будет иметь огромное значение почти сразу же, чтобы у Украины было всё необходимое для эффективной защиты от продолжающегося регресса. Если этого не произойдёт или потребуется гораздо больше времени, существует реальный риск того, что будет слишком поздно. Вы слышали, как другие высказывались по этому поводу, включая министра обороны.

Было бы лучше, если бы за эту помощь проголосовали несколько месяцев назад? Абсолютно. С точки зрения удовлетворения неотложных потребностей Украины, было бы невероятно своевременно сделать это прямо в эти выходные. Но если так будет продолжаться и дальше, то – да, существует реальный риск того, что мы дойдём до точки, когда будет просто слишком поздно», – ответил Блинкен.

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