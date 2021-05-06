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06.05.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Донбасс, Крым, Общество, Политика, Россия, США, Украина, Церковь
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Блинкен ездил в Киев подать всем сигналы после Трампа – политолог

Новости УкраиныВизит Госсекретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена в Киев закончил «эпоху безразличия Трампа» в...

Визит Госсекретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена в Киев закончил «эпоху безразличия Трампа» в американо-украинских отношениях.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор УИАМП Руслан Бортник.

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«Главные итоги визита Блинкена – это знакомство с Офисом президента, с его окружением. Блинкен передал сигналы от американской администрации. Эти сигналы, направленные как для украинской элиты – в отношении судебной и конституционной реформы, контроля над государственными компаниями, борьбы с олигархами, так и сигналы, направленные вовне Украины, для России… в части продолжения военно-политической поддержки США Украины в противостоянии с Россией, поддержке Православной церкви Украины как элемента религиозного противостояния с Россией.

Вот ключевые итоги визита. Никаких прорывов не состоялось, но, в тоже время, мы можем констатировать, что «эпоха безразличия Трампа» в американо-украинских отношениях закончилась. США возвращаются в активную украинскую политику», – делает вывод политолог.

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