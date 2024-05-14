Блинкен из Киева: Украина снова «житница», кормящая весь мир

Черноморский экспорт украинского зерна превысил довоенный.

Об этом в ходе брифинга в Киеве заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Мы помогаем снизить стоимость ведения бизнеса на Украине. Благодаря страхованию от военных рисков, сегодня через Чёрное море экспортируется больше зерна, это лучше, чем до войны. Житница Украины снова кормит мир.

Сейчас мы работаем с поставщиками услуг над распространением страхования от военных рисков на другие области, такие как автомобильные и железнодорожные страхования. Мы предлагаем поддержку правительства США, чтобы оно взяло на себя часть риска», – обещал он.

