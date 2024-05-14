Блинкен из Киева: Украина снова «житница», кормящая весь мир

Вадим Москаленко.  
14.05.2024 20:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Зерно, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Черноморский экспорт украинского зерна превысил довоенный.

Об этом в ходе брифинга в Киеве заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Черноморский экспорт украинского зерна превысил довоенный. Об этом в ходе брифинга в Киеве заявил...

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«Мы помогаем снизить стоимость ведения бизнеса на Украине. Благодаря страхованию от военных рисков, сегодня через Чёрное море экспортируется больше зерна, это лучше, чем до войны. Житница Украины снова кормит мир.

Сейчас мы работаем с поставщиками услуг над распространением страхования от военных рисков на другие области, такие как автомобильные и железнодорожные страхования. Мы предлагаем поддержку правительства США, чтобы оно взяло на себя часть риска», – обещал он.

«Это самый сильный сигнал, который мы можем послать о том, что компании могут вести бизнес безопасно и прибыльно на Украине», – уверял Блинкен.

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