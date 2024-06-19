Блинкен: Китай начал поставки оружия России

Анатолий Лапин.  
19.06.2024 08:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Иран, Китай, КНДР, Россия, США


Соединенные Штаты беспокоит поддержка Северной Кореей, Ираном и особенно Китаем Российской Федерации.

Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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 «Северная Корея предоставляет боеприпасы и другие вооружения, Иран предоставляет оружие, включая БПЛА, которые используются против гражданских объектов и гражданских лиц. Не может не беспокоить Китай, который предоставляет не только оружие, но и поддержку военно-промышленной базы России. Да, эти страны не могут вызывать обеспокоенности», – сказал глава Госдепа.

«Что касается конкретно Китая, я уже говорил, Китай не может с одной стороны утверждать, что стремится к более гармоничным отношениям в Европе, а с другой – предоставлять поддержку угрозе безопасности в Европе. Нас не может не беспокоить эта ситуация, потому что именно благодаря действиям Китая продолжается война», – заявил Блинкен.

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