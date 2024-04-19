Блинкен: Кража российских активов ради Украины – это не кража

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Запад рассматривает выделение Украине арестованных российских активов. В то же время, очень важно продолжить оказывать Киеву помощь, тем более, что это укрепляет оборонно-промышленную базу США.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в рамках встречи глав МИД стран G7 на итальянском острове Капри, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На повестке дня стоял вопрос о решениях по использованию суверенных активов России в пользу Украины. Мы работаем над достижением соглашений по этому вопросу в соответствии с международным правом и законодательством разных стран. Это преступление называется кражей? Настоящая кража – это разрушенная инфраструктуры Украины, разрушенные жизни украинцев! Возможность использовать эти суверенные российские активы для восстановления Украины имеет решающее значение, и это то, что так или иначе произойдёт. Это так же дополнение, но не замена той помощи, которую мы должны оказывать Украине в данный момент», – вещал Блинкен.

«В частности, бюджетный вопрос, который сделал Байден и который будет рассмотрен Палатой представителей в эти выходные. Эти деньги и всё, что они обеспечат, срочно необходимы Украине и её народу, который так храбро защищает свою страну и демократию. Второе – у нас есть евпропейские партнёры и в Азии, которые делают много, чтобы помочь Украине. И, наконец, практически все дополнительные средства будут инвестированы в оборонное производство США, в нашу собственную оборонно-промышленную базу. И это означает хорошие рабочие места в США», – цинично резюмировал американец.