Блинкен: Мы усилили давление, но Путин стоит на своём и бомбит украинские зернохранилища

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США усилили давление на Россию с целью принудить согласиться на возобновление зерновой сделки под очередные невнятные гарантии ООН, однако Владимир Путин вместо этого отдал приказ продолжать бомбить украинские зернохранилища.

Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин сейчас бомбит украинские зернохранилища. Минирует входы в порты, поднимает цены на продовольствие во всем мире, опустошая украинских фермеров. Сейчас Россия заявляет, что готова вернуться к Черноморской инициативе, если ее условия будут выполнены. ООН выдвинула предложения, которые отвечают этим условиям, но Путин продолжает настаивать на своем. Тем временем, Россия использует голод и колебания цен на рынке, которые она сама создала, чтобы получить прибыль от рекордного экспорта собственного зерна. Мы усиливаем давление на Россию с целью возвращения к Черноморской зерновой инициативе… Мы работаем с Украиной над поиском альтернативных маршрутов», – сказал Блинкен.