Блинкен на пресс-конференции в Киеве заклинал не развалить Украину

19.01.2022  20:40 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, США, Украина
Новости Украины

Реакция на агрессию Москвы требует единства среди союзников и внутри Украины.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил госсекретарь США Энотони Блинкен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Реакция на агрессию Москвы требует единства среди союзников и внутри Украины. Об этом сегодня...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Украина должна быть единой в эти сложные времена. Президент Зеленский продолжает продвигать реформы, несмотря на внутреннее давление и вызовы, которые стоят перед ним», – сказал Блинкен.

Он распорядился завершить формирование антикоррупционного суда, «больше работать над евроатлантическими устремлениями и не допустить дисфункциональность и поляризацию, потому что это поможет России в ее циничных устремлениях».

«Не дайте Москве расколоть вас. Вы должны отложить свои отличия и соредоточиться на общих национальных интересах. Это, может быть, иногда трудно. Но США хотят, чтобы вы знали: пока вы противостоите расколу, США поддерживают вас и ваши решения про будущее», – уговаривал Блинкен.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть