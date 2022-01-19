Блинкен на пресс-конференции в Киеве заклинал не развалить Украину

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Новости Украины

Реакция на агрессию Москвы требует единства среди союзников и внутри Украины.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил госсекретарь США Энотони Блинкен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина должна быть единой в эти сложные времена. Президент Зеленский продолжает продвигать реформы, несмотря на внутреннее давление и вызовы, которые стоят перед ним», – сказал Блинкен.

Он распорядился завершить формирование антикоррупционного суда, «больше работать над евроатлантическими устремлениями и не допустить дисфункциональность и поляризацию, потому что это поможет России в ее циничных устремлениях».

«Не дайте Москве расколоть вас. Вы должны отложить свои отличия и соредоточиться на общих национальных интересах. Это, может быть, иногда трудно. Но США хотят, чтобы вы знали: пока вы противостоите расколу, США поддерживают вас и ваши решения про будущее», – уговаривал Блинкен.