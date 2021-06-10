«Блинкен не удержался и с ненавистью плюнул в сторону Зеленского» – Джангиров

10.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский высказал США претензии в интервью информационному порталу Axios незадолго до телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, что стало большой глупостью.

Об этом в эфире «CapitalTV» заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как можно перед телефонным разговором высказывать обиды такому человеку? Ты его глубоко младший партнер. Президент США на президента Украины смотрит как Байден на Зеленского, и ты в такой неприятной форме высказываешь ему обиды – что вы неправильно поступили, так с партнёрами не поступают, вы меня не предупредили заранее, я узнал из прессы…

Ты из американской прессы узнал, не из украинской, что тебе ещё надо? Следи за сообщениями на сайте Белого дома и Госдепа и сообщениями американского посла в Твиттере и всё будешь знать. Что ты несёшь, зная, что ты с ним завтра разговариваешь? Ты требуешь срочно принять в НАТО. Говоришь, что это будет поражение Америки, Байдена. Зеленский этим создаёт проблемы и Байдену, и Блинкину.

Блинкен был вынужден объясняться на комитете Конгресса, где не только демократы, которые его любят, но и республиканцы, которые шпильку вставляют. Когда его спросили про план действий по членству Украины в НАТО, он был вынужден сказать, что Украина обладает всеми инструментами для получения полноправного членства в НАТО. Он был вынужден сказать, что они поставили Киев известность о их планах по «Северному потоку 2». Но даже Блинкен не удержался, и сказал, что, возможно, эту информацию не довели до украинского президента. Ну, то есть, плюнул со всей пролетарской ненавистью.

Ребята, зачем вы это делаете? Всё понятно – большая, гнусная международная политика. Проблема проекта «Украина как Антироссия» – в том что этот проект не финансируется, а кредитуется, то есть Украина сама за него заплатит. Наступит момент, когда кредиторы и вдохновители этого проекта договорятся с Россией, и что тогда? Что тогда будет с этим проектом? Он же положен в основу новой государственности Украины. Проект «Украина как Антироссия» держит всю государственность Украины. Всё что Россия плохо, Украине хорошо», – сказал политолог.