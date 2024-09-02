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ГУР Украины издал специальную книгу об украинских корнях госсекретаря США Энтони Блинкена. Для этого пришлось использовать книги Переяслав-Хмельницкой синагоги.

Об этом в интервью обслуживающей офис президента украинской телеведущей Наталье Мосийчук заявил заявил бывший глава Главного управления разведки Украины Валерий Кондратюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы доложили президенту Украины, что намечается первый визит госсекретаря США, и очень важен для личных отношений цимус [еврейский десерт]. Потому что Блинкен по происхождению еврей, и президент наш также имеет отношение. Эту связь очень важно было подчеркнуть», – сказал Кондратюк.

Несмотря на то, что шаг был очевидно подхалимским, реакция Блинкена удивила книгоиздателей из ГУР. Он не стал передавать книжку в музей Госдепа, а забрал с собой. Неудивительно, что Кондратюк рассчитывает только на победу кандидата от демократов на президентских выборах США. Пока Демпартия не исполняет всех желаний Киева.

«Задача минимум — увеличить окно возможностей администрации Байдена. Добиться снятия ограничений на использование британских и французских ракет. Британия позволила, а американцы все еще колеблются, давать ли разрешение. Кроме того, в Киеве просят разрешения на использование против России ракет «воздух-земля». Это ракеты радиусом действия 370 км, которые навешиваются на Ф-16», – сказал Кондратюк.