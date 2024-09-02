Блинкен не засчитал ГУР Украины изящество прогиба

Елена Острякова.  
02.09.2024 11:20
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, США, Украина


ГУР Украины издал специальную книгу об украинских корнях госсекретаря США Энтони Блинкена. Для этого пришлось использовать книги Переяслав-Хмельницкой синагоги.

Об этом в интервью обслуживающей офис президента украинской телеведущей Наталье Мосийчук заявил заявил бывший глава Главного управления разведки Украины Валерий Кондратюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ГУР Украины издал специальную книгу об украинских корнях госсекретаря США Энтони Блинкена. Для этого...

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«Когда мы доложили президенту Украины, что намечается первый визит госсекретаря США, и очень важен для личных отношений цимус [еврейский десерт]. Потому что Блинкен по происхождению еврей, и президент наш также имеет отношение. Эту связь очень важно было подчеркнуть», – сказал Кондратюк.

Несмотря на то, что шаг был очевидно подхалимским, реакция Блинкена удивила книгоиздателей из ГУР. Он не стал передавать книжку в музей Госдепа, а забрал с собой. Неудивительно, что Кондратюк рассчитывает только на победу кандидата от демократов на президентских выборах США. Пока Демпартия не исполняет всех желаний Киева.

«Задача минимум — увеличить окно возможностей администрации Байдена. Добиться снятия ограничений на использование британских и французских ракет. Британия позволила, а американцы все еще колеблются, давать ли разрешение. Кроме того, в Киеве просят разрешения на использование против России ракет «воздух-земля». Это ракеты радиусом действия 370 км, которые навешиваются на Ф-16», – сказал Кондратюк.

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