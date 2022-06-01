Блинкен объяснил разницу между демократией и диктатурой на примере стремления финнов и шведов в НАТО

01.06.2022  19:40 (Мск), Вашингтон
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Конфликт, НАТО, Общество, Политика, Россия, Швеция


США и страны НАТО «ради деэскалации» стягивают максимальное количество войск к восточным границам государств Альянса.

Об этом на совместной пресс-конференции в Вашингтоне говорили госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США и страны НАТО «ради деэскалации» стягивают максимальное количество войск к восточным границам государств...

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«Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, и наши союзники усиливают коллективную безопасность. С начала войны мы дополнительно 20 тысяч человек перебросили на восточные рубежи НАТО. Как сказал Байден, это решение стало победой демократии – Финляндия и Швеция стараются вступить в НАТО не потому, что лидеры их заставляют, а потому что этого требует население.

Все, кто хотят узнать разницу между демократией и авторитарным режимом, смотрите, что происходит в России, там руководство лжёт своему народу для того, чтобы развязать войну. А Финляндия и Швеция прислушиваются к своему народу, чтобы избежать войны. Обе стороны более чем квалифицированы для того, чтобы стать полноценными членами Альянса как можно скорее. И, вступая в НАТО, они его укрепляют», – рассуждал Блинкен.

В свою очередь, Столтенберг поблагодарил американцев за увеличение военного присутствия в Европе.

«Чтобы прекратить дальнейшую эскалацию конфликта, мы усиливаем присутствие на восточных рубежах Альянса для того, чтобы исключить любые возможности обострения ситуации и для того, чтобы защитить всех союзников по НАТО. Я хочу поблагодарить США за увеличение присутствия по всей Европе. И более 100 тысяч военных там находится различных родов войск.

Европейские союзники и Канада направляют больше войск и усиливают расходы на оборону. Седьмой год подряд расходы на оборону растут, и всё больше союзников обеспечивают соблюдение этого процента расходов на оборону. Президент Путин хотел расколоть НАТО, но наоборот он добился прямо противоположных результатов – больше войск и больше членов НАТО», – вещал Столтенберг.

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