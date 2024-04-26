«Блинкен опустился до истерики»: Глава Госдепа США в Китае устроил скандал из-за Украины

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Для российских читателей одной из главных интриг вокруг визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай был вопрос, сможет ли Вашингтон угрозой санкций заставить Пекин отказаться от сотрудничества с Москвой в областях, которые могут помочь российской армии в ходе СВО.

Reuters пишет, что переговоры Блинкена в МИДе длились 5,5 часов. Госсекретарь США озвучил ультиматум: поддержка Москвы «угрожает испортить недавнее улучшение отношений между крупнейшими экономиками мира».

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«Я подтвердил нашу серьезную озабоченность по поводу того, что КНР поставляет компоненты, которые подпитывают жестокую агрессивную войну России против Украины… Китай является ведущим поставщиком станков, микроэлектроники, нитроцеллюлозы, которая имеет решающее значение для производства боеприпасов и ракетного топлива, а также других товаров двойного назначения, которые Москва использует для наращивания своей оборонно-промышленной базы», – сказал Блинкен.

Британская BBC трактует резкое выступление американца как поведение на грани фола в отношении принимающей стороны.

«Энтони Блинкен приберег свои самые резкие выражения для Китая…Столь вопиющий нагоняй в китайской столице свидетельствует о явной неспособности Китая тщательно выстроить баланс между своими ключевыми интересами», – британцы тоже намекают, что Пекину нужно выбирать между помощью Москве и торговлей с Западом.

Интересно, что резкие выпады американский госсекретарь озвучивал на пресс-конференции уже в конце визита. Во время встреч в МИДе и с высшим руководством Китая Блинкен предпочитал корректные выступления.

Кстати, двуличность как черту американской политики отметил Си Цзиньпин. Вот что говорится в коммюнике о встрече с Блинкеном:

«Китай и Соединенные Штаты должны быть партнерами, а не соперниками… соблюдайте слова действиями, а не говорите одно, а делайте другое… Председатель Си Цзиньпин подчеркнул, что, как гласит китайская поговорка, «нет прогресса означает регресс». Это также относится и к китайско-американским отношениям».

Тон официального сообщения МИД Китая также даёт понять, что отношения с США «искрят». Вот пресс-релиз о встрече Блинкена с китайским министром Ван И:

«Китайско-американские отношения в целом стабилизировались, но негативные факторы продолжают расти и накапливаться… В нынешней турбулентной международной ситуации следующий шаг в китайско-американских отношениях должен сначала ответить на фундаментальный вопрос, а именно, должны ли Китай и Соединенные Штаты быть партнерами или соперниками? Это первая кнопка для стабильного развития китайско-американских отношений. Если Соединенные Штаты всегда будут считать Китай своим главным соперником, китайско-американские отношения будут только непростыми и полными проблем. Ван И подчеркнул, что тайваньский вопрос является первой непреодолимой красной линией в китайско-американских отношениях. Китай требует, чтобы Соединенные Штаты строго соблюдали принцип одного Китая, воздерживались от подачи ложных сигналов сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня… не использовать Тайвань в качестве инструмента сдерживания Китая и других обязательств, прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение Китая… Соединенные Штаты приняли бесконечные меры по подавлению экономики, торговли, науки и технологий Китая. Это не честная конкуренция, а сдерживание…Прекратите подрывать интересы стратегической безопасности Китая и прекратите подрывать с трудом заработанный мир и стабильность», – говорится в официальном сообщении.

«Данные тенденции нам выгодны, так как ведут к дальнейшей фрагментации миропорядка (особенно в экономическом плане) и подталкивают Китай к более тесному сотрудничеству с РФ», – полагает экс-депутат Госдумы Елена Панина.

Специализирующийся на Китае политолог Николай Вавилов обращает внимание, что еще накануне Блинкена в аэропорту Шанхая встретил глава местного управления внешних связей Кун Фу-ань.

«По статусу он в ранге вице-мэра, но это даже не вице-мэр, и тем более не мэр. Блинкена встретил низовой шанхайский чиновник. Не пощечина — но для гегемона маловато», – считает Вавилов.

По его мнению, резкие высказывания Блинкена можно трактовать как «истерику» и отказ Пекина выполнять требования США.

«Можно сделать вывод — Пекин не собирается решать «проблему» поддержки России. Блинкен публично опустился до истерики. МИД Китая еще и добавляет, что позиция США по Украине лицемерна, и в это же время Шойгу встречается с министром обороны Китая Дун Цзюнем, а адмирал Моисеев гуляет по Циндао — это главная военная база США и место нахождения их войск в 1945-1949 годах. Все же его унижают — нет, не Блинкена, самого Байдена, они смеются над ним, а Блинкен, понимая, что демократы сыпятся и к августу их ждёт коллапс, в том числе за провал в Китае и на Украине — скатывается в истерику. «Мы вас накажем! Шура, вы еще не знаете Паниковского!» – пишет Вавилов.

«Жёсткое послание Блинкен передал специально за 3 недели до переговоров Си и Путина в Пекине. Напоминает речь главы мафии в Крёстном Отце. Признай нашу власть – и мы сделаем тебе много хорошего. Китай не не согласится. Но и не ответит жёстким «Нет», – считает политолог Сергей Марков.