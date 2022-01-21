Блинкен осыпал Россию угрозами на просьбу Лаврова гарантировать Москве безопасность

21.01.2022  18:08 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина
Новости Украины

В ответ на требование России отнести границы НАТО на линию 1997 года США укрепляет восточный фланг Альянса в его нынешних границах.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил сегодня на своей пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ответ на требование России отнести границы НАТО на линию 1997 года США укрепляет...

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«Мы плотно работали с нашими союзниками и партнерами над планами усиления НАТО на восточном фланге на случай российской агрессии против Украины. Все эти вещи делаются для того, чтобы Россия понимала, какая будет цена ее потенциальных действий. Мы считаем, что это самый эффективный способ убедить Россию не заниматься дальнейшими агрессивными действиями против Украины. Украина – очень ценный партнер как США, так и других европейских стран

Мы и наши союзники равноценно готовы сделать все, что от нас зависит, чтобы дать понять России, что будет быстрый, жесткий и единый ответ на любую агрессию в сторону Украины», – сказал Блинкен.

Он также заявил, что Запад готов дать «соответствующий и пропорциональный» ответ и на другие «виды агрессии России»: кибератаки и парамилитарные инструменты.

«Накопление значительных сил России на границе состоялось. Контингент 100 тыс и отправка в Белоруссию контингента – это, если президент Путин захочет, может привести к атаке на Украину и с востока, и с севера. Мы также видели шаги по дестабилизации Украины и отстранению ее правительства. Это не эмоции, а факты», – твердил Блинкен.

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