Блинкен озадачил ведущую ответом о перспективах Украины в НАТО

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Новости Украины

Согласятся ли США окончательно отказать Украине от членства в НАТО, будет зависеть от дальнейших переговоров Вашингтона с Москвой и Европой.

Об этом в эфире «Голос Америки» заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия попросила письменные обязательства не принимать Украину в НАТО. Готовы ли вы дать письменный ответ, и какого рода?» – спросила ведущая.

Однако Энтони Блинкен не стал давать чёткого ответа – вместо этого пообещал продолжить консультации и переговоры с «партнёрами по НАТО» и Россией, а также заявил о необходимости визита президента США Джо Байдена в Киев.

«Последнюю неделю мы вели этот важный диалог, и сейчас у нас есть возможность, как у России, так и у нас в США и наших западных партнёров, подытожить то, что было сказано. И, конечно, российская сторона консультируется с Путиным, и наши дипломаты это делают, и европейские представители делают это со своими лидерами. И следующий шаг в этом процессе будет – я встречусь с министром иностранных дел Лавровым в Женеве в пятницу и посмотрим, каким образом Россия отреагирует на то, что уже обсуждалось с нашей стороны до этого. Я уверен, что президент Байден должен приехать в Киев, чтобы проконсультироваться с украинскими партнёрами. И завтра в Берлине я встречусь с европейскими партнёрами, это то, как мы намерены действовать, мы делаем всё возможное и в тесной консультации», – нагородил Блинкен.

«Однако вы не ответили на мой вопрос – готовы ли вы дать письменный ответ России», – уточнила ведущая.

«Сейчас, следующий шаг – это встретиться с Лавровым и посмотреть, какие позиции мы занимаем», – вывернулся госсекретарь.