Блинкен по поводу самолётов для Украины не произнёс ни «да», ни «нет»
Страны Североатлантического альянса должны продолжать накачивать Украину оружием для того, чтобы она смогла захватить потерянные территории.
Об этом в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Премьер-министр Великобритании заявил, что Соединённое Королевство предоставит украинским лётчикам обучение на истребителях и сами западные истребители. Почему США выступает против тех шагов, которые Великобритания считает полезными?» – поинтересовались из зала.
Однако вместо конкретного ответа на вопрос Блинкен разразился целой тирадой о необходимости для США продолжать накачивать Украину оружием.
«Как мы уже сказали, на каждом этапе мы тесно взаимодействуем с Украиной и нашими союзниками. Мы работаем для того, чтобы предоставить Украине всё необходимое для эффективной самообороны, а также, чтобы вернуть захваченную территорию. По мере изменений в ходе конфликта меняется и поддержка, которую мы предоставляем
Более года назад, ещё до начала агрессии, мы обеспечили «Stinger» и «Javelin», и таким образом Украина смогла отбить Киев. На каждом шагу, по мере роста потребностей, меняются и наши поставки.
Недавно было принято решение о предоставлении танков «Абрамс», а Германия приняла решение предоставить «Леопарды». Мы также говорили, что важно не просто предоставить оружие, но и предоставить возможности его эффективного применения, техобслуживания и ремонта. Это процесс, который постоянно улучшается», – сказал госсекретарь США.
В итоге он так и не дал ответа на вопрос о самолётах, однако, исходя из его логики, можно сделать вывод, что время для них ещё не пришло.
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