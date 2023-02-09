Блинкен по поводу самолётов для Украины не произнёс ни «да», ни «нет»

Страны Североатлантического альянса должны продолжать накачивать Украину оружием для того, чтобы она смогла захватить потерянные территории.

Об этом в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Премьер-министр Великобритании заявил, что Соединённое Королевство предоставит украинским лётчикам обучение на истребителях и сами западные истребители. Почему США выступает против тех шагов, которые Великобритания считает полезными?» – поинтересовались из зала.

Однако вместо конкретного ответа на вопрос Блинкен разразился целой тирадой о необходимости для США продолжать накачивать Украину оружием.

«Как мы уже сказали, на каждом этапе мы тесно взаимодействуем с Украиной и нашими союзниками. Мы работаем для того, чтобы предоставить Украине всё необходимое для эффективной самообороны, а также, чтобы вернуть захваченную территорию. По мере изменений в ходе конфликта меняется и поддержка, которую мы предоставляем

Более года назад, ещё до начала агрессии, мы обеспечили «Stinger» и «Javelin», и таким образом Украина смогла отбить Киев. На каждом шагу, по мере роста потребностей, меняются и наши поставки.

Недавно было принято решение о предоставлении танков «Абрамс», а Германия приняла решение предоставить «Леопарды». Мы также говорили, что важно не просто предоставить оружие, но и предоставить возможности его эффективного применения, техобслуживания и ремонта. Это процесс, который постоянно улучшается», – сказал госсекретарь США.